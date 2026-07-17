Cómo fue el regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú después de casi 24 años

Enzo Pérez concretó su esperado regreso al Deportivo Maipú, fue titular, capitán y hasta vio la tarjeta amarilla, pero sobre todo se llevó el aplauso y el cariño de los hinchas y de su familia presente en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Enzo Pérez concretó su esperado regreso al Deportivo Maipú, fue titular y capitán, pero sobre todo se llevó el aplauso y el cariño de los hinchas y de su familia.
Enzo Pérez concretó su esperado regreso al Deportivo Maipú, fue titular, capitán y hasta vio la tarjeta amarilla, pero sobre todo se llevó el aplauso y el cariño de los hinchas y de su familia presente en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
"Más allá de todo estoy contento de volver estar en este estadio", dijo apenas terminado el encuentro en una improvisada rueda de prensa, alambrado de por medio.
"Correr corro en esta y en cualquier categoría, se corre en primera, se corre afuera, se corre el fútbol. Si no corrés, no puedes jugar hoy en día", reconoció el volante quien volvió a la Primera Nacional después de 20 años ya que ascendió con Godoy Cruz en el 2006.
"Sabiendo que hoy es una categoría más friccionada donde te dejan jugar mucho menos, tenés que pensar antes", reflexionó tras haber jugado 70 minutos.
Respecto de su condición física, el experimentado mediocampista reconoció: "Yo vengo totalmente diferente a lo que por ahí venían los chicos. Venía de un parate y una pretemporada de 3 semanas, así que es de vuelta acomodarme nuevamente a todo".
Por último, sobre la posición en la que jugó, fue claro: "Yo no elijo las posiciones ni nunca le elegí las posiciones a nadie. Eso lo va a decir el técnico, donde me sienta cómodo y donde pueda funcionar mejor el equipo".
Luego, ya en la sala de conferencias, el ex Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica, River, Valencia y Argentinos Juniors, indicó: "Fueron sensaciones que uno va sintiendo por dentro, pero bueno, a pesar de todo eso feliz y lo vivo con mucha tranquilidad, como lo he hecho siempre durante toda mi carrera.".
"Obviamente que todavía me falta porque bueno, tengo que conocer mis compañeros y mis compañeros me tienen que conocer a mí", reconoció.
"Soy yo el que me tengo que acomodar a lo que juega el equipo y lo que viene demostrando. Esta semana hice cosas que fueron básicas para poder relacionarme con el equipo y que las cosas salgan de la mejor manera.", insistió Enzo.
"No es porque fuera yo, sino que se juega así. He visto muchos partidos de no solamente en Nacional B, sino del ascenso y por ahí en primera pasa exactamente lo mismo, es un fútbol competitivo, donde no te dejan pensar y te presionan constantemente. Acá es un poco más agresivo, pero bueno, creo que no es porque enfrente estaba yo, sino que juegan de esa manera.", dijo con una sonrisa.