Cómo fue el regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú después de casi 24 años

"Sabiendo que hoy es una categoría más friccionada donde te dejan jugar mucho menos, tenés que pensar antes", reflexionó tras haber jugado 70 minutos.

Respecto de su condición física, el experimentado mediocampista reconoció: "Yo vengo totalmente diferente a lo que por ahí venían los chicos. Venía de un parate y una pretemporada de 3 semanas, así que es de vuelta acomodarme nuevamente a todo".

Foto: Martín Pravata/UNO

Por último, sobre la posición en la que jugó, fue claro: "Yo no elijo las posiciones ni nunca le elegí las posiciones a nadie. Eso lo va a decir el técnico, donde me sienta cómodo y donde pueda funcionar mejor el equipo".

Las sensaciones de Enzo Pérez en su vuelta al Deportivo Maipú

Luego, ya en la sala de conferencias, el ex Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica, River, Valencia y Argentinos Juniors, indicó: "Fueron sensaciones que uno va sintiendo por dentro, pero bueno, a pesar de todo eso feliz y lo vivo con mucha tranquilidad, como lo he hecho siempre durante toda mi carrera.".

"Obviamente que todavía me falta porque bueno, tengo que conocer mis compañeros y mis compañeros me tienen que conocer a mí", reconoció.

"Soy yo el que me tengo que acomodar a lo que juega el equipo y lo que viene demostrando. Esta semana hice cosas que fueron básicas para poder relacionarme con el equipo y que las cosas salgan de la mejor manera.", insistió Enzo.

"No es porque fuera yo, sino que se juega así. He visto muchos partidos de no solamente en Nacional B, sino del ascenso y por ahí en primera pasa exactamente lo mismo, es un fútbol competitivo, donde no te dejan pensar y te presionan constantemente. Acá es un poco más agresivo, pero bueno, creo que no es porque enfrente estaba yo, sino que juegan de esa manera.", dijo con una sonrisa.