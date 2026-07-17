El plan de la ciencia para que las mujeres menstrúen 4 veces al año y sean más fértiles

De concretarse, este experimento tendrá un impacto directo en la maternidad.

Al ralentizar el desgaste natural de los óvulos, las mujeres no solo ganarían años de fertilidad, sino que también retrasarían los efectos colaterales que la caída hormonal provoca en el organismo.

La maternidad, una elección personal

La presión social y biológica que sufren las mujeres al acercarse a los 35 o 40 años representa uno de los mayores condicionantes actuales a la hora de encarar carreras profesionales, estudios de posgrado o estabilidad financiera. Si la ciencia logra estirar de forma segura este umbral, el concepto de maternidad tardía dejaría de ser un factor de riesgo médico para convertirse en una elección puramente madurativa y personal.

Aunque la comunidad científica internacional sigue el avance con cautela debido a los dilemas éticos y de acceso equitativo que plantean este tipo de tratamientos, el debate ya quedó inaugurado en las principales agendas de salud del mundo.