El plan de la ciencia para que las mujeres menstrúen 4 veces al año y sean más fértiles

Imaginar un escenario donde las mujeres atraviesen la menstruación apenas cuatro veces al año y, en paralelo, logren extender su ventana fértil por mucho más tiempo parece una idea extraída de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, un grupo de expertos liderado por la reconocida bióloga Hongmei Wang está decidido a demostrar que la ciencia puede romper los límites.
El objetivo principal de la ciencia es desentrañar los mecanismos del envejecimiento ovárico para ralentizarlo de forma segura. De concretarse con éxito en humanos, este avance médico redefiniría por completo la planificación familiar y los proyectos de vida de muchas personas.
El plan para que la ciencia espacie la menstruación
El proyecto de Wang no busca simplemente alterar el ciclo por comodidad estética o de rutina. La propuesta de espaciar la menstruación para que ocurra cada tres meses tiene un trasfondo mucho más profundo: conservar la reserva ovárica y retrasar la llegada de la menopausia.
Al ralentizar el desgaste natural de los óvulos, las mujeres no solo ganarían años de fertilidad, sino que también retrasarían los efectos colaterales que la caída hormonal provoca en el organismo.
La maternidad, una elección personal
La presión social y biológica que sufren las mujeres al acercarse a los 35 o 40 años representa uno de los mayores condicionantes actuales a la hora de encarar carreras profesionales, estudios de posgrado o estabilidad financiera. Si la ciencia logra estirar de forma segura este umbral, el concepto de maternidad tardía dejaría de ser un factor de riesgo médico para convertirse en una elección puramente madurativa y personal.
Aunque la comunidad científica internacional sigue el avance con cautela debido a los dilemas éticos y de acceso equitativo que plantean este tipo de tratamientos, el debate ya quedó inaugurado en las principales agendas de salud del mundo.