Dibu Martínez habló en conferencia de prensa a horas de la final del Mundial 2026

El Dibu, que sueña con repetir lo logrado en Qatar 2022, alzó la voz en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste se verá las caras con España.

Qué dijo el Dibu Martínez

“Era el destino jugar contra ellos. Estábamos preparados para jugar en Qatar y estaba la ilusión de volver al Lusail. Se jugó dos amistosos en Argentina que no esperábamos, pero disfrutamos con nuestra gente. Sea quien sea el rival, jugar una final del mundo tiene otro sabor”.

“El otro día ante Inglaterra fue el segundo partido que más disfrute en mi carrera en la Selección por el hecho de jugar una semifinal con la gente, por la historia que tenía ese partido... Ganarlo una vez es difícil, pero llevar la cuarta estrella... Imagino los festejos, viajar, disfrutar con la gente y, si Dios quiere, lo estoy visualizando para que se produzca”.

por el hecho de jugar una semifinal con la gente, por la historia que tenía ese partido... Ganarlo una vez es difícil, pero llevar la cuarta estrella... Imagino los festejos, viajar, disfrutar con la gente y, si Dios quiere, lo estoy visualizando para que se produzca”. “El domingo será una final con mucho calor, hay que adaptarse a la situación, jugar y ganar. Y no creo que haya otra selección que se adapte a las situaciones como nosotros. El margen de error es muy poco, cometimos algunos errores defensivos, pero si tenés gente adelante que te mete uno o dos goles, es solo tener el arco en cero para coronarnos”.

“Primero, hay que ganar. No pienso más allá de eso. La superación es de todo el equipo, hace años venimos contruyendo algo que es difícil de decirlo en palabras... A veces, lloro solo al pensar lo que hemos conseguido. Soy un agradecido a la vida y a mi familia. Solo quedan momentos de alegría. Hay que disfrutar del momento porque uno como futbolista profesional no se da cuenta dónde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutar el momento porque nos va a quedar para toda la vida”.

“Me siento muy tranquilo. Si me ves en las llaves... Mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando, pero va más allá. Es el mensaje antes de salir a la cancha, en la postura, en lo agresivo para cortar un centro. En los primeros 40 segundos, Inglaterra nos presionó fuerte y después se tiraron atrás, no me presionaron. Son cosas futbolísticas que les dicen a mis compañeros que estoy tranquilo. Ellos son tan buenos jugando al fútbol que yo les tengo que dar seguridad atrás. Mi trabajo es intentar ayudarlos y tratar de estar ahí cuando lo necesiten. Defensivamente, nos metieron un gol menos que en el Mundial pasado, así que estoy deseando el arquero en cero el domingo”.