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Dibu Martínez habló en conferencia de prensa a horas de la final del Mundial 2026

hEmiliano Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, dijo presente en conferencia de prensa a días de la final del Mundial 2026 ante España

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Emiliano Martínez habló a días de la final del Mundial 2026.

Emiliano Martínez habló a días de la final del Mundial 2026.

Emiliano Martínez dijo presente en conferencia de prensa. Luego de haber participado del Fanatics Fest de Nueva York, el arquero de la Selección argentina resopndió las preguntas de los periodistas presentes.

El Dibu, que sueña con repetir lo logrado en Qatar 2022, alzó la voz en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste se verá las caras con España.

Qué dijo el Dibu Martínez

  • “Era el destino jugar contra ellos. Estábamos preparados para jugar en Qatar y estaba la ilusión de volver al Lusail. Se jugó dos amistosos en Argentina que no esperábamos, pero disfrutamos con nuestra gente. Sea quien sea el rival, jugar una final del mundo tiene otro sabor”.
  • “El otro día ante Inglaterra fue el segundo partido que más disfrute en mi carrera en la Selección por el hecho de jugar una semifinal con la gente, por la historia que tenía ese partido... Ganarlo una vez es difícil, pero llevar la cuarta estrella... Imagino los festejos, viajar, disfrutar con la gente y, si Dios quiere, lo estoy visualizando para que se produzca”.
  • “El domingo será una final con mucho calor, hay que adaptarse a la situación, jugar y ganar. Y no creo que haya otra selección que se adapte a las situaciones como nosotros. El margen de error es muy poco, cometimos algunos errores defensivos, pero si tenés gente adelante que te mete uno o dos goles, es solo tener el arco en cero para coronarnos”.
  • “Primero, hay que ganar. No pienso más allá de eso. La superación es de todo el equipo, hace años venimos contruyendo algo que es difícil de decirlo en palabras... A veces, lloro solo al pensar lo que hemos conseguido. Soy un agradecido a la vida y a mi familia. Solo quedan momentos de alegría. Hay que disfrutar del momento porque uno como futbolista profesional no se da cuenta dónde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutar el momento porque nos va a quedar para toda la vida”.
  • “Me siento muy tranquilo. Si me ves en las llaves... Mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando, pero va más allá. Es el mensaje antes de salir a la cancha, en la postura, en lo agresivo para cortar un centro. En los primeros 40 segundos, Inglaterra nos presionó fuerte y después se tiraron atrás, no me presionaron. Son cosas futbolísticas que les dicen a mis compañeros que estoy tranquilo. Ellos son tan buenos jugando al fútbol que yo les tengo que dar seguridad atrás. Mi trabajo es intentar ayudarlos y tratar de estar ahí cuando lo necesiten. Defensivamente, nos metieron un gol menos que en el Mundial pasado, así que estoy deseando el arquero en cero el domingo”.
  • “Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté me decían que me tenía que operar. En toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo. Me afecta mucho porque soy alguien que le encanta entrenar, pero ya no pienso en eso. A partir del post Egipto, ya entrené normal y me siento muchísimo mejor”.
  • “Es inmenso ver tantos arqueros... Tocalli tiene una escuela de arqueros y me dijo que no tiene tantos desde que él abrió. Es lindo. Siempre les deseo a los padres que sean delanteros antes que arqueros, ja. Pero ojalá que haya más, el puesto es muy difícil. El arco argentino siempre es chiquito cuando tenés jugadores de mucho talento adelante. Que trabajen y me signa a mí como un ejemplo de sacrificio y superación”.
  • “En mi cabeza, siempre tenía ser el arquero de la Selección porque atajé en las Juveniles y, cuando llegué a la Mayor, nunca fue algo nuevo. Lo viví toda mi vida. Estuve en el predio de la AFA desde los 15 años. Para mí, es toda una vida en la Selección. No son solo seis años”.
  • “Nosotros nos sentimos identificados con la gente: de cómo nos manejamos en la cancha, de cómo ser un argentino, de siempre hablar en la cancha, nunca afuera. Nosotros venímos de familias bajas, padres trabajadores. Tener muchas cosas en común con el grupo nos hizo crecer más”.

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