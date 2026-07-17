Dibu Martínez habló en conferencia de prensa a horas de la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez dijo presente en conferencia de prensa. Luego de haber participado del Fanatics Fest de Nueva York, el arquero de la Selección argentina resopndió las preguntas de los periodistas presentes.
hEmiliano Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, dijo presente en conferencia de prensa a días de la final del Mundial 2026 ante España
Emiliano Martínez dijo presente en conferencia de prensa. Luego de haber participado del Fanatics Fest de Nueva York, el arquero de la Selección argentina resopndió las preguntas de los periodistas presentes.
El Dibu, que sueña con repetir lo logrado en Qatar 2022, alzó la voz en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Albiceleste se verá las caras con España.