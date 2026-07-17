El récord que data de 1938 y que Lionel Scaloni buscará alcanzar en la final del Mundial 2026

En los cuartos de final, igualaron 1-1 con España. La paridad se mantuvo incluso luego del tiempo extra, por lo que al día siguiente tuvieron que jugar un partido desempate. Este fue para la Azzurra por 1-0.

En las semifinales, Italia derrotó 1-0 a Austria, mientras que en la gran final necesitaron del tiempo extra para ganarle 2-1 a Checoslovaquia gracias a los goles de Raimundo Orsi y Angelo Schiavio.

Lionel Scaloni fue campeón en Qatar 2022 y está a un paso del título en el Mundial 2026.

Cuatro años después, en la edición de Francia 1938, Pozzo volvió a conquistar la gloria con el elenco europeo. En aquella edición también su camino inició directamente en los octavos de final, donde se impusieron por 2-1 sobre Noruega en el tiempo extra.

En los cuartos de final fueron verdugos de los dueños de casa, rival al que derrotaron con un categórico 3-1, mientras que en las semis su víctima fue Brasil por 2-1.

Finalmente, en el partido decisivo Italia venció a Hungría por 4-2 para quedarse con su segundo título y reafirmar su dominio en el mundo del fútbol por aquella época.

Lionel Scaloni, a un paso de hacer historia

Este domingo, Scaloni tendrá una inmejorable oportunidad para sumarse a Pozzo como los únicos directores técnicos con dos consagraciones en un Mundial. De todas maneras, no será nada fácil ya que del otro lado estará la España de Luis de la Fuente, que se metió en esta instancia recibiendo solo un gol y dando una cátedra de fútbol ante Francia en la semifinal.

Los otros técnicos que estuvieron muy cerca de conseguir este logro y quedaron a solo un partido de conseguirlo fueron el alemán Helmut Schön (subcampeón en Inglaterra 1966 y campeón en Alemania 1974), el brasilero Mario Zagallo (campeón en México 1970 y subcampeón en Francia 1998), el argentino Carlos Salvador Bilardo (campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990), el alemán Franz Beckenbauer (subcampeón en México 1986 y campeón en Italia 1990) y el francés Didier Deschamps (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022).