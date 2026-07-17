Enzo Pérez sabe lo que es jugar la final del Mundial: "Ojalá el domingo terminemos todos festejando"

"El que vive de esta profesión o el que se apasiona con esta profesión creo que se siente reflejado en lo que hoy está demostrando esta Selección, porque la verdad es que dejan una enseñanza muy linda, no solamente en este caso para mí que tengo 40 años, sino para los que se están iniciando, para los chicos que están recién empezando, jugando con pasión y con el corazón", agregó

A la hora de dar un pronóstico, Pérez dijo: "Es difícil, pero creo que los chicos lo vienen haciendo la verdad de manera espectacular. El deseo de todos los argentinos es que después de las vivencias que nos están dando, es que ojalá el domingo terminemos todos festejando como hace 4 años, o 3 años y medio. Desde acá y desde cualquier parte de Argentina les deseamos lo mejor y les mandamos mucha fuerza.

La bronca de Rusia 2018 donde le tocó llegar a último momento.

"La gente lo está viviendo de una manera espectacular. El otro día en la victoria contra Inglaterra, creo que la gente salió a festejar y salió ese grito sagrado que tenemos adentro. Ojalá que termine todo bien y bueno, les pedimos otra alegría más y nada más. Ojalá que vaya todo de la mejor manera.", finalizó.

Enzo Pérez en la Selección argentina

Enzo Pérez jugó 26 partidos y marcó un gol en la Selección argentina entre 2009, año de su debut, y el Mundial Rusia 2018.

Con Alejandro Sabella fue al Mundial Brasil 2014 jugando 3 partidos: los cuartos de final con Bélgica, la semifinal contra Países Bajos, y la final contra Alemania.

Luego participó en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, donde tuvo una buena actuación, e ingresó a último momento en el plantel mundialista para disputar los partidos con Croacia, Nigeria y Francia.