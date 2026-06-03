El nuevo video de la Scaloneta que ilusiona a los hinchas: desde Pehuajó al Mundial

La Scaloneta está en marcha

La secuencia del video comienza con una escena cargada de un fuerte simbolismo, mostrando a un hombre en el campo que escucha una reflexión sobre la aparente falta de clima de Mundial en las calles del país. Sin embargo, toda la situación da un vuelco rotundo cuando el protagonista recibe un correo especial que cambia su perspectiva por completo. Se trata de una carta escrita por el mismísimo entrenador, Lionel Scaloni.

"El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha", reza la filosa frase enviada por el estratega de Pujato. Profundamente conmovido por estas palabras, el hombre decide dirigirse de inmediato hacia su garaje, donde conserva guardado un viejo colectivo que representa al equipo nacional. Sin dudarlo, enciende el motor y arranca un viaje con la ilusión de repetir el éxito de Qatar.

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¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! pic.twitter.com/2psJ5tAd5E — Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2026

A lo largo de la producción, la AFA incluyó numerosos guiños nostálgicos diseñados para tocar las fibras más íntimas de los fanáticos. Entre los momentos más destacados se encuentra un especial homenaje a las dos máximas leyendas del fútbol de nuestro país, definiendo al territorio nacional como la "tierra de Diego y de Lionel", en alusión a Maradona y Messi, los íconos que marcaron a distintas generaciones de hinchas.

Scaloneta La Scaloneta y una ruta que ya conoce.

La ruta de la Scaloneta en el Mundial

Con la Scaloneta nuevamente en marcha y el fervor renovado gracias al video oficial, el equipo nacional ya ultima los detalles operativos para lo que será su estreno en el certamen. El debut absoluto de los dirigidos por Scaloni se producirá frente al seleccionado de Argelia, marcando el inicio formal de la defensa del título ecuménico.

Posteriormente, el camino dentro del Grupo J continuará el lunes 22 de junio a las 14:00 horas (horario de Argentina), momento en que la Albiceleste se medirá ante Austria en las instalaciones del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Dallas. El cierre de la fase de grupos tendrá lugar el sábado 27 de junio a las 23:00 horas frente a Jordania, repitiendo el escenario en el mismo estadio tejano.

En caso de que la Selección Argentina logre cumplir con los pronósticos y finalice en la primera posición de su zona, el reglamento del torneo establece que deberá afrontar su correspondiente partido por los 16avos de final. Dicho compromiso eliminatorio se trasladará hacia el Hard Rock Stadium, donde se espera que el viaje iniciado en este emotivo video continúe con rumbo firme.