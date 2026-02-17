Champions League: victorias de Real Madrid, PSG, Galatasaray y Borussia Dortmund

Real Madrid y PSG batieron como visitantes a Benfica y Mónaco, mientras que Galatasaray y Borussia Dortmund se impusieron como locales en la ida de los playoffs de la Champions League.
Real Madrid y PSG batieron como visitantes a Benfica y Mónaco, mientras que Galatasaray y Borussia Dortmund se impusieron como locales en la ida de los playoffs de la Champions League.
Real Madrid y PSG batieron como visitantes a Benfica y Mónaco, mientras que Galatasaray y Borussia Dortmund se impusieron como locales en la ida de los playoffs de la Champions League.
Un golazo de Vinicius, luego involucrado en un escándalo racista, le dio la victoria al Real Madrid en Lisboa ante un Benfica que tuvo como titulares a Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, también protagonistas de las discusiones y polémicas.
En Mónaco, el PSG perdía 2 a 0 y Vitinha desperdició un penal, pero terminó dándolo vuelta con tantos de Desire Doué y uno del marroquí Achraf Hakimi. El estadounidense Folarin Balogun hizo los dos tantos del conjunto del Principado.
Galatasaray, con Mauro Icardi ingresando en los 15' finales, perdía 2 a 1, goleó 5 a 2 a la Juventus e irá a Turín en busca de la clasificación a los playoffs.
Lo mismo hará el Borussia Dortmund tras ganarle de local al Atalanta 2 a 0.
Martes 17/2
Miércoles 18/2
Las revanchas se jugarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero.
Clasificados a octavos de final