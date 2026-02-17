Champions League: victorias de Real Madrid, PSG, Galatasaray y Borussia Dortmund

Un golazo de Vinicius, luego involucrado en un escándalo racista, le dio la victoria al Real Madrid en Lisboa ante un Benfica que tuvo como titulares a Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, también protagonistas de las discusiones y polémicas.

psg 1 PSG es el campeón defensor de la Champions League.

En Mónaco, el PSG perdía 2 a 0 y Vitinha desperdició un penal, pero terminó dándolo vuelta con tantos de Desire Doué y uno del marroquí Achraf Hakimi. El estadounidense Folarin Balogun hizo los dos tantos del conjunto del Principado.