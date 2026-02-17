Inicio Ovación Fútbol Champions League
Champions League: victorias de Real Madrid, PSG, Galatasaray y Borussia Dortmund

Por UNO

Un golazo de Vinicius, luego involucrado en un escándalo racista, le dio la victoria al Real Madrid en Lisboa ante un Benfica que tuvo como titulares a Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, también protagonistas de las discusiones y polémicas.

PSG es el campeón defensor de la Champions League.

En Mónaco, el PSG perdía 2 a 0 y Vitinha desperdició un penal, pero terminó dándolo vuelta con tantos de Desire Doué y uno del marroquí Achraf Hakimi. El estadounidense Folarin Balogun hizo los dos tantos del conjunto del Principado.

Embed - PARTIDAZO: PSG SACÓ CHAPA DE CAMPEÓN Y GANÓ UN JUEGO QUE PERDÍA AL MINUTO | Monaco 2-3 PSG | RESUMEN

Galatasaray, con Mauro Icardi ingresando en los 15' finales, perdía 2 a 1, goleó 5 a 2 a la Juventus e irá a Turín en busca de la clasificación a los playoffs.

Lo mismo hará el Borussia Dortmund tras ganarle de local al Atalanta 2 a 0.

Embed - EL REAL SE QUEDÓ CON LA IDA EN UN PARTIDAZO CALIENTE EN LISBOA | Benfica 0-1 R. Madrid | RESUMEN

Los playoffs de la Champions League

Martes 17/2

  • Galatasaray 5 - Juventus 2
  • Benfica 0 - Real Madrid 1
  • Mónaco 2 - PSG 3
  • Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0

Miércoles 18/2

  • Qarabag vs Newcastle
  • Brujas vs Atlético Madrid
  • Bodo Glimt vs Inter
  • Olympiakos vs Bayern Leverkusen

Las revanchas se jugarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Clasificados a octavos de final

  • Chelsea
  • Barcelona
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Sporting de Lisboa
  • Manchester City
  • Arsenal
  • Bayern Munich

Lo que viene en la Champions League

  • Play-offs (vuelta): 24/25 de febrero
  • Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
  • Final: 30 de mayo (en Budapest)

