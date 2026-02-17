Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, planifica el once inicial para el duelo ante el Lobo platense

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para una nueva presentación en el estadio Víctor Legrotaglie, esta vez ante su homónimo de La Plata.
Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, haría algunos cambios para jugar este viernes desde las 21.15 ante Gimnasia La Plata, en el estadio Víctor Legrotaglie
Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, el equipo dirigido por Ariel Broggi se entrenó en el predio de FADEP pensando en su tercer partido como local después de perder ante San Lorenzo (1-0) y ganarle a Instituto (1-0).
Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y aún no ha empatado ya que acumula 6 puntos con 2 triunfos y 3 derrotas.
Este miércoles el plantel se entrenará en el Víctor Legrotaglie y seguramente Broggi probará un equipo en el que podría haber cambios.
En principio los once titulares serían César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Valentino Simoni.
Los socios con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico, mientras que aún no se anunciaron los detalles de la venta de entradas para los no socios.
Se espera una buena convocatoria tal como hubo en los dos partidos anteriores.
Tras jugar este viernes ante Gimnasia La Plata, el Lobo mendocino volverá a ser local en el estadio Víctor Legrotaglie.
Será ante Independiente de Avellaneda el martes 24 de febrero a las 22.