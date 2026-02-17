Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, planifica el once inicial para el duelo ante el Lobo platense

La probable formación de Gimnasia y Esgrima

Este miércoles el plantel se entrenará en el Víctor Legrotaglie y seguramente Broggi probará un equipo en el que podría haber cambios.

En principio los once titulares serían César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Valentino Simoni.

Venta de entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia La Plata

Los socios con la cuota al día ingresarán directamente con la presentación del DNI físico, mientras que aún no se anunciaron los detalles de la venta de entradas para los no socios.

Se espera una buena convocatoria tal como hubo en los dos partidos anteriores.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Tras jugar este viernes ante Gimnasia La Plata, el Lobo mendocino volverá a ser local en el estadio Víctor Legrotaglie.

Será ante Independiente de Avellaneda el martes 24 de febrero a las 22.