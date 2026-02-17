Oscar Ruggeri estalló de bronca contra Edinson Cavani tras su llamativa actitud en su retorno a Boca

El último fin de semana, en la igualdad sin goles ante el Calamar, Edinson Cavani volvió a la acción. El uruguayo fue justamente fue protagonista, pero no precisamente por una acción ofensiva que benefició a su equipo.

La imagen que se viralizó fue en la entrada en calor. Mientras los titulares trabajaban con el preparador físico y los suplentes realizaban el típico "loco", el Matador optó por hacer unos pases contra una heladerita. Acto seguido, se sentó sobre ella, al mejor estilo Marcelo Bielsa.

En este contexto, quien no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar fue Oscar Ruggeri: “Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entrás. Ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolanal/status/2023290420441002166&partner=&hide_thread=false ANALIZAMOS LA ENTRADA EN CALOR DE CAVANI: EL MAYOR FICHAJE DE LA HISTORIA DE BOCA



1 Se propone tirar paredes con una conservadora para apuntar a un lugar fijo.



2 No logra darle al centro, y la heladera se la devuelve mal.



3 Se cansa y se sienta.pic.twitter.com/EC3hFkP4y0 — Fútbol Analítico (@futbolanal) February 16, 2026

“Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles: los de nombre, los poderosos", sumó el Cabezón.

Sobre el mismo tema, sin calmar las aguas, añadió: "Tienen que estar al lado de los titulares gritándoles ‘dale, vamos, metele’. Que te grite Cavani si estás calentando te da una energía bárbara. Ahora, si me doy vuelta y lo veo sentado así…”.

"A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo”, sentenció Ruggeri, hoy panelista del programa F90 de ESPN.

Lo que se le viene a Boca

Luego del 0-0 ante Plantense en La Bombonera, lo que despertó la bronca de los hinchas, Boca se prepara para un compromiso de riesgo.

El equipo por ahora dirigido por Claudio Úbeda, quien se encuentra en la cuerda floja y disputará más que tres puntos en el próximo compromiso de su equipo, se verá las caras con Racing en en condición de local.

El mano a mano ante el siempre complicado equipo de Gustavo Costas será el próximo viernes, 20 de febrero, a partir de las 20. El juego será transmitido, en vivo y en directo, por la señal de TNT Sports.