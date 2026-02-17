Inicio Ovación Fútbol Marco Di Cesare
El precio milonario que le puso Racing al mendocino Marco Di Césare ante el interés del Santos de Brasil

Por UNO
Di Césare se queda en Racing.

Las negociaciones entre Racing y el Santos por el mendocino Marco Di Césare dieron un giro inesperado ante las exigencias de la Academia.

El defensor hizo un gol el sábado después de haber pedido jugar, sin importar la posible transferencia que ahora parece frustrada ante la cotización millonaria que puso el club de Avellaneda.

di cesare 3
Para Racing Marco Di Césare vale más de 6,5 millones de dólares.

La dirigencia encabezada por Diego Milito no estaba convencida con las condiciones de pago propuestas y pidió 6,5 millones de dólares por el 90% del pase de Di Césare. Esto hizo que el Santos desista de avanzar en las negociaciones por considerarlo excesivo.

De esta manera, aunque aún quedan unos días en el mercado de pases brasileño, Di Césare seguirá en Racing donde acumula 72 partidos oficiales y 3 goles.

Qué dijo Marco Di Césare sobre su posible salida de Racing

"Yo estoy metido acá, en Racing. Con este grupo voy a morir, con la gente, con el club. Estoy metido acá. Lo que pase después, veremos.", dijo Marco Di Césare el sábado tras convertir el primer gol de la Academia ante Banfield.

di cesare 2

El zaguero de 24 años, fue padre de Gina horas después del partido y todo indica que seguirá en el club por un tiempo más.

