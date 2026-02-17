El precio milonario que le puso Racing al mendocino Marco Di Césare ante el interés del Santos de Brasil

El defensor hizo un gol el sábado después de haber pedido jugar, sin importar la posible transferencia que ahora parece frustrada ante la cotización millonaria que puso el club de Avellaneda.

di cesare 3 Para Racing Marco Di Césare vale más de 6,5 millones de dólares.

La dirigencia encabezada por Diego Milito no estaba convencida con las condiciones de pago propuestas y pidió 6,5 millones de dólares por el 90% del pase de Di Césare. Esto hizo que el Santos desista de avanzar en las negociaciones por considerarlo excesivo.