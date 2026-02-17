Lautaro Campione tuvo sus primeros ensayos en la Fórmula 4, en Italia

El mendocino Lautaro Campione tuvo sus primeros ensayos en la Fórmula 4, más precisamente en el circuito de Cremona, en Italia.
El mendocino Lautaro Campione tuvo sus primeros ensayos en la Fórmula 4, más precisamente en el circuito de Cremona, en Italia.
El piloto mendocino probó con un auto del equipo Alpha 54 Racing, encabezado por Grego Mandrini y Niko Bianco, y en el que también participó con el otro auto del equipo el experimentado Giorgio Carrara.
Campione tuvo su primer día de actividad como rookie con uno de los Tatuus F4 T-421 2026, seguirá con las pruebas y también participará de dos fechas de la Winter Series para sumar experiencia y kilómetros en autos de esta categoría.
El mendocino de 16 años tuvo un 2025 inolvidable corriendo en la Fórmula Nacional, el TC2000 y recibiendo la invitación para la pretemporada del flamante equipo argentino que debutará en la Fórmula 4 en 2026.
Lautaro viajó solo hasta el 28 de ese mes realizará un exigente programa de pruebas físicas, psicológicas, en simulador y en pista que le podría abrir la posibilidad de hacer carrera en Europa.
El mendocino será evaluado por la Formula Medicine, la clínica italiana líder en la preparación física y mental de pilotos de automovilismo. También trabajará con Avehil Simulator, otra empresa de primerísimo nivel y lo complementará con días de pruebas en pista.
Campione viajó con el objetivo de quedarse a trabajar toda la temporada con el Alpha 54 Racing. Primero en la Fórmula Winter y luego en la Fórmula 4 Italiana.