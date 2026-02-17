Lautaro Campione tuvo sus primeros ensayos en la Fórmula 4, en Italia

El mendocino de 16 años tuvo un 2025 inolvidable corriendo en la Fórmula Nacional, el TC2000 y recibiendo la invitación para la pretemporada del flamante equipo argentino que debutará en la Fórmula 4 en 2026.

Embed - Lautaro Campione probó un Fórmula 4 en Cremona

Lautaro Campione con el equipo Alpha 54 Racing

Lautaro viajó solo hasta el 28 de ese mes realizará un exigente programa de pruebas físicas, psicológicas, en simulador y en pista que le podría abrir la posibilidad de hacer carrera en Europa.

El mendocino será evaluado por la Formula Medicine, la clínica italiana líder en la preparación física y mental de pilotos de automovilismo. También trabajará con Avehil Simulator, otra empresa de primerísimo nivel y lo complementará con días de pruebas en pista.

Campione viajó con el objetivo de quedarse a trabajar toda la temporada con el Alpha 54 Racing. Primero en la Fórmula Winter y luego en la Fórmula 4 Italiana.