Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1: dónde verlo

Es por eso que con Alpine están realizando diferentes pruebas para llegar de la mejor manera al inicio de la Fórmula 1. Es así que, luego de las pruebas realizadas la semana pasada, volverán a correr en la misma pista en Bahréin.

Se trata de un circuito compuesto por 15 curvas (nueve a la derecha y seis a la izquierda) con una extensión de 5.412 kilómetros. Allí, además, se correrá la cuarta fecha de la temporada, planificada para abril.

Embed williams: ahora tenemos pantalla que hace ojitos



alpine: nosotros tenemos a colapinto pic.twitter.com/NtkWaVWup6 — Tino (@TinoCLeclerc) February 13, 2026

Las actividades comenzarán el miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 19; las jornadas estarán compuestas de dos partes: la primera arranca a las 4 y dura hasta las 8 de la mañana, mientras que el horario de tarde empieza a las 9 y hasta las 13 (hora de Argentina).

Mientras que la semana pasada solo transmitieron una hora de pruebas, en esta oportunidad se podrá ver la totalidad de las actividades.

Franco Colapinto Franco Colapinto enfrentará su primera prueba como piloto titular.

Dónde ver las pruebas de Franco Colapinto

Los test de Franco Colapinto y de la Fórmula 1 estáran al aire en su totalidad, es así que se podrá ver por diferentes plataformas: