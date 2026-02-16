Juan Segundo Morán habló del malestar de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate ante Ciudad de Bolívar

Juan Segundo Morán Godoy- cruz2 Juan Segundo Morán se refirió al enojo de los hinchas del Tomba en el debut en el torneo. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

"Tiene razón el hincha en enojarse, es entendible, nosotros lo único que hacemos es entrenar y darle para adelante. Sabemos que los resultados se van a dar y le daremos una alegría a la gente", admitió el lateral izquierdo del Tomba.

Con respecto la mala racha en el Feliciano Gambarte, donde el Tomba no ha podido ganar desde que regresó a su estadio -que fue el 19 de julio pasado- en diez partidos disputados. Sobre esta situación dijo: "Son rachas negativas, pero tenemos confianza que ya van a llegar los resultados positivos. Este torneo es muy largo y vamos a salir adelante, ahora hay que pensar en el próximo rival".