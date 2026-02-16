Juan Segundo Morán habló del malestar de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate ante Ciudad de Bolívar

Godoy Cruz en su estreno en el torneo de la Primera Nacional empató 1 a 1 con Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte y los hinchas se fueron disconformes con el rendimiento del equipo. Juan Segundo Morán, defensor del Tomba, se refirió al enojo de los seguidores del Bodeguero.
"Tiene razón el hincha en enojarse, es entendible, nosotros lo único que hacemos es entrenar y darle para adelante. Sabemos que los resultados se van a dar y le daremos una alegría a la gente", admitió el lateral izquierdo del Tomba.
Embed - Juan Segundo Morán y su autocrítica tras el empate de Godoy Cruz ante Ciudad de Bolívar
Con respecto la mala racha en el Feliciano Gambarte, donde el Tomba no ha podido ganar desde que regresó a su estadio -que fue el 19 de julio pasado- en diez partidos disputados. Sobre esta situación dijo: "Son rachas negativas, pero tenemos confianza que ya van a llegar los resultados positivos. Este torneo es muy largo y vamos a salir adelante, ahora hay que pensar en el próximo rival".
"Este campeonato es muy largo con muchas fechas. Estamos trabajando para dar lo mejor en la cancha", agregó el lateral izquierdo.
Juan Segundo Morán y lo que significó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional
Juan Segundo Morán fue uno de los jugadores de Godoy Cruz que integró el plantel que descendió a la Primera Nacional en el 2025. El defensor no se guardó nada y reconoció: "Creo que comimos mucha mierda tanto nosotros como el hincha. Hay que seguir para adelante, vamos a dejar todo en este campeonato y dejar atrás todo los que nos pasó; nos duele muchísimo lo que sucedió".
Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz en su segunda presentación en el torneo de la Primera Nacional jugará ante Defensores de Belgrano. El partido se disputará el próximo domingo 22 de febrero desde las 17 en Buenos Aires.