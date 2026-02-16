Deportivo Riestra recibe al necesitado Newell´s en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura

El Malevo de Pompeya y la Lepra rosarina jugarán por el Torneo Apertura desde las 19, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la televisación de ESPN y ESPN Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2023397559054516470&partner=&hide_thread=false Los jugadores a disposición de la dupla técnica



Fecha 5

Deportivo Riestra (V)

#TorneoMercadoLibre Apertura



Parte médico



• Franco García sufrió un desgarro grado 1 del… pic.twitter.com/ihx3ZpQEyD — Newell’s Old Boys (@Newells) February 16, 2026

Deportivo Riestra y Newell's pelean por salir del fondo de tabla

Newell's es quien se ve más complicado para este duelo, ya que viene de una dura derrota ante Defensa y Justicia, en un desastre en su línea defensiva, donde recibió tres goles en pocos minutos. Suma apenas un punto (empate contra Independiente), luego de cuatro partidos y necesita imperiosamente una victoria.