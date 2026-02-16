Inicio Ovación Fútbol Deportivo Riestra
Torneo Apertura

Deportivo Riestra recibe al necesitado Newell´s en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura

Este lunes se cierra la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol con el choque de Deportivo Riestra y Newells

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Deportivo Riestra y Newells se miden para ver quien sale del fondo de la tabla del Torneo Apertura, Zona A.

Deportivo Riestra y Newells se miden para ver quien sale del fondo de la tabla del Torneo Apertura, Zona A.

El estadio Guillermo Laza será el escenario donde el local, el Deportivo Riestra, hará de anfitrión de Newell's Old Boys rosarino en el encuentro que cerrará este lunes feriado la ronda de partidos de la Liga Profesional de Fútbol, en un duelo de coleros de la Zona A.

El Malevo de Pompeya y la Lepra rosarina jugarán por el Torneo Apertura desde las 19, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la televisación de ESPN y ESPN Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2023397559054516470&partner=&hide_thread=false

Deportivo Riestra y Newell's pelean por salir del fondo de tabla

Newell's es quien se ve más complicado para este duelo, ya que viene de una dura derrota ante Defensa y Justicia, en un desastre en su línea defensiva, donde recibió tres goles en pocos minutos. Suma apenas un punto (empate contra Independiente), luego de cuatro partidos y necesita imperiosamente una victoria.

Por su parte, el Deportivo Riestra viene de una caída por la mínima en su visita a Estudiantes, y un cerrado empate en uno en el duelo barrial con Barracas Central. Tanto el Malevo, como los rosarinos ocupan el último puesto de la tabla de la Zona A, donde ambos suman un solo punto.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas