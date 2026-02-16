Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
La Copa Libertadores inicia la segunda fase y Argentinos Juniors con Enzo Pérez viaja a Guayaquil

La Conmebol dio a conocer la programación de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Inicia este martes, y Argentinos Juniors, con Enzo Pérez, debuta el miércoles

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Argentinos Juniors de Enzo Pérez debuta el miércoles en la fase 2 de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores pone en marcha la segunda fase de su competencia y la acción comenzará este martes, en una jornada que contará con tres encuentros. La acción será en Venezuela, Uruguay y Paraguay. Argentinos Juniors, el único representante argentino en esta instancia, jugará el miércoles.

Argentinos Juniors, con el mendocino Enzo Pérez clasificó directamente a esta instancia por su buena posición en la tabla anual del año pasado. El Bicho enfrentará en Guayaquil al Barcelona Sporting Club de Ecuador en su debut en esta, la máxima competencia de Conmebol.

Hernán López Muñoz es una de las cartas de gol de Argentinos Juniors para la Copa Libertadores.

Cronograma de la segunda fase de Copa Libertadores

Cronológicamente, el primer partido de este martes se jugará en Venezuela, y allí se enfrentarán el local, Carabobo FC y Huachipato de Chile. El encuentro, que está programado para las 19 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, que tiene capacidad para 12 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

Más tarde, a las 21:30, se llevarán a cabo dos partidos en simultáneo. En uno de ellos Liverpool de Uruguay recibirá a Independiente Medellín de Colombia, mientras que en el otro 2 de Mayo de Paraguay jugará frente a su gente contra Sporting Cristal de Perú.

Argentinos Juniors y un cronograma complicado

Argentinos Juniors, equipo dirigido por Nicolás Diez tendrá una durísima visita en su estreno. Jugará a partir de las 21:30 frente a Barcelona de Ecuador, un equipo complicado, y en una ciudad de clima difícil, por el calor y la humedad de características "tropical de sabana", que además del viaje, se transforman en todo un desafío.

El miércoles, en primer turno, a las 19, O´Higgins de Chile recibirá a Bahía, mientras que a las 21:30 Nacional Potosí de Bolivia jugará en su cancha ante el Botafogo de Brasil, equipo que ganó la Copa Libertadores en el 2024.

Por último, el jueves será el turno de Juventud Las Piedras de Uruguay, equipo que viene de hacer historia al clasificar por primera vez a esta instancia luego de vencer por penales a Universidad Católica de Ecuador tras igualar 4-4 en el global.

En la ida de la segunda fase, el equipo uruguayo recibirá a las 19 a Guaraní de Paraguay.

Finalmente, el último partido correspondiente a la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores enfrentará a partir de las 21:30 a Deportivo Táchira de Venezuela y a Deportes Tolima de Colombia.

El cronograma de la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

Martes 17/2

  • 19.00- Carabobo - Huachipato
  • 21.30- Liverpool - Independiente Medellín
  • 21.30- 2 de Mayo - Sporting Cristal

Miércoles 18/2

  • 19.00- O´Higgins - Bahía
  • 21.30- Barcelona - Argentinos Juniors
  • 21.30- Nacional Potosí - Botafogo

Jueves 19/2

  • 19.00 Juventud Las Piedras - Guaraní
  • 21.30- Deportivo Táchira - Deportes Tolima

