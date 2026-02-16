La Copa Libertadores inicia la segunda fase y Argentinos Juniors con Enzo Pérez viaja a Guayaquil

Más tarde, a las 21:30, se llevarán a cabo dos partidos en simultáneo. En uno de ellos Liverpool de Uruguay recibirá a Independiente Medellín de Colombia, mientras que en el otro 2 de Mayo de Paraguay jugará frente a su gente contra Sporting Cristal de Perú.

Argentinos Juniors y un cronograma complicado

Argentinos Juniors, equipo dirigido por Nicolás Diez tendrá una durísima visita en su estreno. Jugará a partir de las 21:30 frente a Barcelona de Ecuador, un equipo complicado, y en una ciudad de clima difícil, por el calor y la humedad de características "tropical de sabana", que además del viaje, se transforman en todo un desafío.

El miércoles, en primer turno, a las 19, O´Higgins de Chile recibirá a Bahía, mientras que a las 21:30 Nacional Potosí de Bolivia jugará en su cancha ante el Botafogo de Brasil, equipo que ganó la Copa Libertadores en el 2024.

Por último, el jueves será el turno de Juventud Las Piedras de Uruguay, equipo que viene de hacer historia al clasificar por primera vez a esta instancia luego de vencer por penales a Universidad Católica de Ecuador tras igualar 4-4 en el global.

En la ida de la segunda fase, el equipo uruguayo recibirá a las 19 a Guaraní de Paraguay.

Finalmente, el último partido correspondiente a la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores enfrentará a partir de las 21:30 a Deportivo Táchira de Venezuela y a Deportes Tolima de Colombia.

El cronograma de la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

Martes 17/2

19.00- Carabobo - Huachipato

21.30- Liverpool - Independiente Medellín

21.30- 2 de Mayo - Sporting Cristal

Miércoles 18/2

19.00- O´Higgins - Bahía

21.30- Barcelona - Argentinos Juniors

21.30- Nacional Potosí - Botafogo

Jueves 19/2