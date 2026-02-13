Cómo fue el encuentro entre Franco Colapinto y Carlos Alcaraz durante los tests de la Fórmula 1 en Bahréin

El mejor tiempo de la sesión fue para el británico George Russell (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron el también británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El top 5 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

colapinto 1

Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron el español Carlos Sainz Jr. (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

La actividad en los tests de Bahréin de Fórmula 1 continuarán con la sesión nocturna que también contará con la presencia de Colapinto.

Franco Colapinto y una visita muy especial en Bahrein

Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Australia, fue uno de lo invitados de lujo a los tests de pretemporada que la Fórmula 1 lleva a cabo en Bahréin.

El número uno del mundo visitó el paddock y compartió con sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. además de pasar un buen momento en los boxes de Alpine con Franco Colapinto, su compañero Pierre Gasly y Flavio Briatore, mandamás del equipo.

Alcaraz retomará el circuito en Doha, Qatar, la semana próxima.