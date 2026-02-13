Cómo fue el encuentro entre Franco Colapinto y Carlos Alcaraz durante los tests de la Fórmula 1 en Bahréin

Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en la primera sesión del último día de los tests de pretemporada en Bahréin de Fórmula 1, donde recibió la visita de Carlos Alcaraz.
Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en la primera sesión del último día de los tests de pretemporada en Bahréin de Fórmula 1, donde recibió la visita de Carlos Alcaraz.
Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo, dio la considerable cantidad de 66 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:36,874 para ocupar la sexta posición.
De esta manera, el argentino mejoró con creces lo hecho el miércoles en el primer día de tests, ya que había finalizado último entre los 18 que salieron a pista.
El mejor tiempo de la sesión fue para el británico George Russell (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron el también británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El top 5 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron el español Carlos Sainz Jr. (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).
La actividad en los tests de Bahréin de Fórmula 1 continuarán con la sesión nocturna que también contará con la presencia de Colapinto.
Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Australia, fue uno de lo invitados de lujo a los tests de pretemporada que la Fórmula 1 lleva a cabo en Bahréin.
El número uno del mundo visitó el paddock y compartió con sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. además de pasar un buen momento en los boxes de Alpine con Franco Colapinto, su compañero Pierre Gasly y Flavio Briatore, mandamás del equipo.
Alcaraz retomará el circuito en Doha, Qatar, la semana próxima.