Colgar cordones viejos en el balcón de casa: por qué hacerlo y para qué sirve

Si a estos cordones se les añaden objetos reflectantes, como se sugiere, el efecto se multiplica, evitando que los animales aniden y ensucien las superficies con excrementos corrosivos.

Más allá de la protección contra las aves, los cordones viejos son una herramienta de jardinería sostenible. Muchos usuarios los utilizan para implementar el famoso riego por capilaridad.

truco casero, cordones

Este sistema permite que, mediante un cordón de algodón, el agua se desplace desde un recipiente hacia la raíz de la planta de forma constante. Es la solución ideal para quienes buscan métodos de autorriego caseros.

Esta tendencia demuestra que, a veces, las soluciones más eficientes no están en la tienda, sino en el fondo de nuestro armario.

Qué colgar en el balcón de casa para ahuyentar aves e insectos

Además de los cordones, puedes recurrir a otros elementos caseros para cumplir con la misma finalidad. Algunos de los destacados son los que se muestran a continuación: