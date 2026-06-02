Capaldo debutará en la Selección argentina ante Honduras: ¿se mete en el Mundial?

El capitán del Hamburgo no está en la lista de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo, pero se metió en el once por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina -quienes entrenan diferenciado- a la espera de lo que suceda de aquí al debut. Agustín Giay también podría jugar el torneo ecuménico si no se recuperan ambos laterales.

Molina tiene un desgarro de grado 1 en el muslo derecho. Esta lesión se produjo el 9 de mayo, pero los últimos informes señalan que está recuperado y estaría para el debut en el Mundial.

Montiel, al igual que Molina, tiene un desgarro, pero en el cuádriceps izquierdo. Trascendió que el jugador de River llegaría en condiciones al Mundial.

camiseta-seleccion-gonzalo montiel.jpg Montiel está lesionado. ¿Llega al Mundial?

Capaldo está en la Selección argentina debido a las lesiones de Montiel y Molina

Scaloni citó a 7 jugadores por fuera de la lista de 26, que harán su aporte en el último tramo de la preparación y hasta podrían sustituir alguna baja de último momento. Ellos son Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

La Selección Argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, luego se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará el Grupo J con Jordania el sábado 27.