La sanción que podría recibir Gianluca Prestianni si se confirma el insulto: el antecedente que lo complica

En caso de que puedan comprobar que efectivamente el delantero argentino le dijo "mono" a Vinicius Júnior se espera una sanción que podría llegar la suspensión de - al menos - 10 partidos para Prestianni. La tarea de la UEFA no será sencilla ya que el ex Vélez se tapó la boca con su camiseta por lo que no se puede apreciar con seguridad qué pudo haber dicho.

El ex árbitro español Iturralde González analizó la situación en el programa El Larguero donde explicó: "La UEFA lo va a tener muy complicado para poder demostrar el insulto de Prestianni. Se abrirá expediente y se pedirá declaración a todos los jugadores presentes, como Mbappé. Pero si no pueden ver nada, la UEFA no podrá hacer nada para sancionar".

Embed El momento en el que el argentino Prestianni llama "mono" a Vinícius Júnior en el Benfica-Real Madrid. Así lo denunció el brasileño.



Absolutamente vergonzoso.pic.twitter.com/J6Ju5lissp — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 17, 2026

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

No obstante, Prestianni argumentó que le dijo "maricón" a Vinicius Júnior; por lo que la UEFA deberá reunir las pruebas suficientes para sancionar al argentino, algo que, por el momento, parece muy difícil de conseguir.

Gianluca Prestianni - Vinicius Júnior El momento en el que Vinicius acusa a Lucas Prestianni del insulto racista.

El antecedente que complica a Gianluca Prestianni

En 2022 se disputó el tradicional Torneo Internacional de Montaigu, donde ocho selecciones juveniles Sub 17 se enfrentaron en Francia: en el Grupo A estaba Argentina, Bélgica, Portugal y Francia, mientras que el Grupo B estuvo conformado por Brasil, Inglaterra, Países Bajos y México.

A la final llegaron la Selección argentina y la Selección de Brasil en un partido vibrante donde los brasileños se consagraron tras ganar 2 a 1. El torneo sirve como vidriera para las principales promesas del fútbol juvenil, pero tuvo unos momentos finales caóticos con Gianluca Prestianni como protagonista.

Embed Ay dios este video de Prestianni en 2022. Lo van a meter preso. pic.twitter.com/WcPYFB0hFq — santi. (@santivs87) February 18, 2026

Ahora, nuevamente, el delantero argentino está en el centro de la polémica y está siendo investigado por la UEFA.