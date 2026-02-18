Inicio Ovación Fútbol Gianluca Prestianni
La UEFA investiga

La sanción que podría recibir Gianluca Prestianni si se confirma el insulto: el antecedente que lo complica

La primera fecha de los 16avos de final de la Champions League se empañó por supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior

Gianluca Prestianni puede afrontar una dura sanción.

Se vivieron momentos de gran tensión y desconcierto cuando Vinicius Júnior, luego de marcar el gol de Real Madrid en su visita al Benfica por el partido de 16avos de final de la Champions League, acusó a Gianluca Prestianni de haberle dicho "mono" mientras se tapaba la boca con la camiseta del conjunto portugués.

El árbitro, el francés François Letexier, detuvo el encuentro por varios minutos para activar el protocolo contra el racismo. Sin embargo, al menos en cancha, no se pudo comprobar el actuar del argentino y el colegiado reanudó el partido sin amonestar a los jugadores.

Se pic&oacute; entre Gianluca Prestianni y Vinicius J&uacute;nior.

La sanción que podría recibir Gianluca Prestianni si se confirma el insulto racista

La UEFA no se quedó con los brazos cruzados ante la acusación del insulto racista que habría expresado Gianluca Prestianni, es por eso que comenzó una investigación donde analiza las imágenes mientras que continúa recolectando testimonios de los protagonistas.

En caso de que puedan comprobar que efectivamente el delantero argentino le dijo "mono" a Vinicius Júnior se espera una sanción que podría llegar la suspensión de - al menos - 10 partidos para Prestianni. La tarea de la UEFA no será sencilla ya que el ex Vélez se tapó la boca con su camiseta por lo que no se puede apreciar con seguridad qué pudo haber dicho.

El ex árbitro español Iturralde González analizó la situación en el programa El Larguero donde explicó: "La UEFA lo va a tener muy complicado para poder demostrar el insulto de Prestianni. Se abrirá expediente y se pedirá declaración a todos los jugadores presentes, como Mbappé. Pero si no pueden ver nada, la UEFA no podrá hacer nada para sancionar".

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

No obstante, Prestianni argumentó que le dijo "maricón" a Vinicius Júnior; por lo que la UEFA deberá reunir las pruebas suficientes para sancionar al argentino, algo que, por el momento, parece muy difícil de conseguir.

El momento en el que Vinicius acusa a Lucas Prestianni del insulto racista.

El antecedente que complica a Gianluca Prestianni

En 2022 se disputó el tradicional Torneo Internacional de Montaigu, donde ocho selecciones juveniles Sub 17 se enfrentaron en Francia: en el Grupo A estaba Argentina, Bélgica, Portugal y Francia, mientras que el Grupo B estuvo conformado por Brasil, Inglaterra, Países Bajos y México.

A la final llegaron la Selección argentina y la Selección de Brasil en un partido vibrante donde los brasileños se consagraron tras ganar 2 a 1. El torneo sirve como vidriera para las principales promesas del fútbol juvenil, pero tuvo unos momentos finales caóticos con Gianluca Prestianni como protagonista.

Ahora, nuevamente, el delantero argentino está en el centro de la polémica y está siendo investigado por la UEFA.

