Inicio Ovación Rugby Marista
Por la gloria

La clave de Julián Hernández para que Marista sea campeón argentino de rugby

A un día de la gran final contra Newman, la figura de Marista tiene la receta para lograr un título inédito para Mendoza

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Hernández, figura de Marista

Hernández, figura de Marista

A solo 24 horas de una final histórica. Marista y el título argentino de rugby están separados por tan solo un día, cuenta regresiva activada. Newman espera en la gran definición para coronar al mejor del país y Julián Hernández, figura del Cura, tiene la receta para salir victorioso de la cancha del Cardenal.

"Siempre lo digo: las finales las ganan los que menos errores tienen. Va a ser un partido muy físico y cerrado, contra un gran rival y tenemos que estar finos y concentrados. Es la manera para este tipo de partidos donde se enfrentan dos grandes equipos", dijo el jugador de Marista recién retornado a la provincia.

Julián Hernández
Tras la gira con Argentina XV, Hern&aacute;ndez va por otro t&iacute;tulo con Marista.

Tras la gira con Argentina XV, Hernández va por otro título con Marista.

Julián Hernández fue parte del plantel de Argentina XV que tuvo una gira por Europa, enfrentando a Bristol (victoria 38 a 14) y la derrota versus Munster (31-28). Resultados al margen, para el mendocino fue algo muy positivo: "Fue una experiencia única e inolvidable. Uno quiere siempre jugar contra los mejores y es un privilegio estar con ellos. Siempre es para mejorar y seguir creciendo".

El año ganador de Marista

Los curas vienen teniendo un tremendo 2025, con una temporada arrolladora: ganaron el Top 8 Regional, el Torneo del Interior y ahora quieren el Campeonato Nacional. Por si fuera poco, también ganó en las otras dos categorías del plantel superior (Intermedia y Pre intermedia).

Historial del Campeonato Nacional de rugby

Los equipos de Buenos Aires dominan ampliamente el historia de enfrentamientos del certamen, consagrándose en 22 oportunidades. El (mal llamado) interior ganó 6 coronas: 4 Santa Fe, 1 Córdoba y 1 Tucumán. Justamente Tucumán Lawn Tennis Club es el último ganador, derrotando a Alumni en 2024, cortando 8 títulos consecutivos de los clubes de la URBA.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas