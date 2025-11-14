La clave de Julián Hernández para que Marista sea campeón argentino de rugby

A solo 24 horas de una final histórica. Marista y el título argentino de rugby están separados por tan solo un día, cuenta regresiva activada. Newman espera en la gran definición para coronar al mejor del país y Julián Hernández, figura del Cura, tiene la receta para salir victorioso de la cancha del Cardenal.
"Siempre lo digo: las finales las ganan los que menos errores tienen. Va a ser un partido muy físico y cerrado, contra un gran rival y tenemos que estar finos y concentrados. Es la manera para este tipo de partidos donde se enfrentan dos grandes equipos", dijo el jugador de Marista recién retornado a la provincia.
Julián Hernández fue parte del plantel de Argentina XV que tuvo una gira por Europa, enfrentando a Bristol (victoria 38 a 14) y la derrota versus Munster (31-28). Resultados al margen, para el mendocino fue algo muy positivo: "Fue una experiencia única e inolvidable. Uno quiere siempre jugar contra los mejores y es un privilegio estar con ellos. Siempre es para mejorar y seguir creciendo".
El año ganador de Marista
Los curas vienen teniendo un tremendo 2025, con una temporada arrolladora: ganaron el Top 8 Regional, el Torneo del Interior y ahora quieren el Campeonato Nacional. Por si fuera poco, también ganó en las otras dos categorías del plantel superior (Intermedia y Pre intermedia).
Historial del Campeonato Nacional de rugby
Los equipos de Buenos Aires dominan ampliamente el historia de enfrentamientos del certamen, consagrándose en 22 oportunidades. El (mal llamado) interior ganó 6 coronas: 4 Santa Fe, 1 Córdoba y 1 Tucumán. Justamente Tucumán Lawn Tennis Club es el último ganador, derrotando a Alumni en 2024, cortando 8 títulos consecutivos de los clubes de la URBA.