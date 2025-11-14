La clave de Julián Hernández para que Marista sea campeón argentino de rugby

"Siempre lo digo: las finales las ganan los que menos errores tienen. Va a ser un partido muy físico y cerrado, contra un gran rival y tenemos que estar finos y concentrados. Es la manera para este tipo de partidos donde se enfrentan dos grandes equipos", dijo el jugador de Marista recién retornado a la provincia.

Julián Hernández Tras la gira con Argentina XV, Hernández va por otro título con Marista.

Julián Hernández fue parte del plantel de Argentina XV que tuvo una gira por Europa, enfrentando a Bristol (victoria 38 a 14) y la derrota versus Munster (31-28). Resultados al margen, para el mendocino fue algo muy positivo: "Fue una experiencia única e inolvidable. Uno quiere siempre jugar contra los mejores y es un privilegio estar con ellos. Siempre es para mejorar y seguir creciendo".