El actor Zac Efron interpreta a Matt Brody en la película que acaba de llegar a Netflix.

Llega el fin de semana y los usuarios de Netflix buscar las mejores series y películas para pasar un agradable momento frente a la pantalla. Y una propuesta que llegó para romperla en calidad de gran estreno y es para aprovechar, es la película Baywatch: guardianes de la bahía.

La película estadounidense de 2017 está basada en la legendaria serie que lleva el mismo nombre y que fue furor mundial en 1989.

Como en aquella oportunidad, donde la icónica serie deslumbraba con hombres y mujeres de cuerpos tallados y bronceados haciendo de las suyas en las playas, esta vez no es la excepción, aunque en formato película.

La comedia de drama y acción, especial para ver al filo del sillón, cuenta con un reparto exquisito, liderado por Dwayne Johnson y Zac Efron.

La película que se estrenó en la plataforma de Netflix el 25 de septiembre de 2025, dura 2 horas y cuenta con críticas mixtas por parte de la prensa especializada.

El actor Zac Efron la rompe con su papel de guardavidas en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Baywatch: guardianes de la bahía

Los usuarios de Netflix se encontrarán con una historia que tiene varios protagonistas, pero a los bañeros Mitch Buchanni (Dwayne Johnson) y Matt Brody (Zac Efron) en el centro de la escena. Si bien ambos se llevan bien, chocan con sus personalidades. Mitch se esfuerza mucho y Matt es más rebelde. De todas maneras, ambos trabajan junto a otros colegas para descubrir un complot criminal que amenaza el futuro de la bahía.

Dwayne Johnson y Zac Efron son los protagonistas principales de este estreno de drama, comedia y acción, una gran película de Netflix.

Reparto de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix

  • Dwayne Johnson (Mitch Buchannon)
  • Zac Efron (Matt Brody)
  • Priyanka Chopra (Victoria Leeds)
  • Alexandra Daddario (Summer Quinn)
  • Ilfenesh Hadera (Stephanie Holden)
  • (Kelly Rohrbach) C.J. Parker
  • (Jon Bass) Ronnie
  • Rob Huebel (Thorpe)

Tráiler de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix

Dónde ver la película Baywatch: guardianes de la bahía, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.
  • España: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.

