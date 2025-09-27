La comedia de drama y acción, especial para ver al filo del sillón, cuenta con un reparto exquisito, liderado por Dwayne Johnson y Zac Efron.

La película que se estrenó en la plataforma de Netflix el 25 de septiembre de 2025, dura 2 horas y cuenta con críticas mixtas por parte de la prensa especializada.

netflix-baywatch-guardianes-de-la-bahia El actor Zac Efron la rompe con su papel de guardavidas en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Baywatch: guardianes de la bahía

Los usuarios de Netflix se encontrarán con una historia que tiene varios protagonistas, pero a los bañeros Mitch Buchanni (Dwayne Johnson) y Matt Brody (Zac Efron) en el centro de la escena. Si bien ambos se llevan bien, chocan con sus personalidades. Mitch se esfuerza mucho y Matt es más rebelde. De todas maneras, ambos trabajan junto a otros colegas para descubrir un complot criminal que amenaza el futuro de la bahía.

netflix-baywatch-guardianes-de-la-bahia-pelicula Dwayne Johnson y Zac Efron son los protagonistas principales de este estreno de drama, comedia y acción, una gran película de Netflix.

Reparto de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix

Dwayne Johnson (Mitch Buchannon)

Zac Efron (Matt Brody)

Priyanka Chopra (Victoria Leeds)

Alexandra Daddario (Summer Quinn)

Ilfenesh Hadera (Stephanie Holden)

(Kelly Rohrbach) C.J. Parker

(Jon Bass) Ronnie

Rob Huebel (Thorpe)

Tráiler de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix

Dónde ver la película Baywatch: guardianes de la bahía, según la zona geográfica