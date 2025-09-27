La comedia de drama y acción, especial para ver al filo del sillón, cuenta con un reparto exquisito, liderado por Dwayne Johnson y Zac Efron.
La película que se estrenó en la plataforma de Netflix el 25 de septiembre de 2025, dura 2 horas y cuenta con críticas mixtas por parte de la prensa especializada.
El actor Zac Efron la rompe con su papel de guardavidas en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Baywatch: guardianes de la bahía
Los usuarios de Netflix se encontrarán con una historia que tiene varios protagonistas, pero a los bañeros Mitch Buchanni (Dwayne Johnson) y Matt Brody (Zac Efron) en el centro de la escena. Si bien ambos se llevan bien, chocan con sus personalidades. Mitch se esfuerza mucho y Matt es más rebelde. De todas maneras, ambos trabajan junto a otros colegas para descubrir un complot criminal que amenaza el futuro de la bahía.
netflix-baywatch-guardianes-de-la-bahia-pelicula
Dwayne Johnson y Zac Efron son los protagonistas principales de este estreno de drama, comedia y acción, una gran película de Netflix.
Reparto de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix
- Dwayne Johnson (Mitch Buchannon)
- Zac Efron (Matt Brody)
- Priyanka Chopra (Victoria Leeds)
- Alexandra Daddario (Summer Quinn)
- Ilfenesh Hadera (Stephanie Holden)
- (Kelly Rohrbach) C.J. Parker
- (Jon Bass) Ronnie
- Rob Huebel (Thorpe)
Tráiler de Baywatch: guardianes de la bahía, película de Netflix
Dónde ver la película Baywatch: guardianes de la bahía, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.
- España: la película Baywatch: guardianes de la bahía se puede ver en Netflix.