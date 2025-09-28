Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú irá ante Colegiales por la clasificación al Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará este domingo ante Colegiales, en el último partido de local en la fase regular de la Primera Nacional. Buscará un lugar en el Reducido

Omar Romero
Omar Romero
Deportivo Maipú buscará la clasificación al Reducido.

Axel Lloret

Deportivo Maipú se medirá este domingo con Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. El partido entre el Cruzado y el Tricolor se jugará desde las 16.30, contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet y con la transmisión en vivo de TyC Sports Play.

pio bonacci maipu 2
Pío Bonacci estará en la delantera del Deportivo Maipú frente a Colegiales.

El equipo maipucino buscará sellar la clasificación al Reducido en su despedida de local. Luego cerrará la fase regular frente a Atlanta, en Buenos Aires.

A dos fechas del final se ubica octavo con 45 unidades y su rival tiene 41. Con una victoria, logrará la clasificación, ya que le sacará siete de ventaja a Colegiales.

Tabla del Reducido

Tras la gran victoria ante Arsenal de visitante por 2 a 1, el equipo de calle Vergara buscará sellar su clasificación al Reducido El elenco dirigido por Alexis Matteo ha ganado 11 cotejos, empató 12 y perdió nueve.

Concentrados Colegiales.
Eston son los convocados de Colegiales.

Así llega Colegiales

Colegiales le ganó a Gimnasia y Tiro por 2 a 0 y aún le dan las matemáticas para entrar a los play-offs. Tras asegurar la permanencia, quiere terminar su primera experiencia en la Primera Nacional con una histórica clasificación al Reducido. El Tricolor suma 41 unidades, producto de once triunfos, ocho empates y trece derrotas.

El último enfrentamiento entre el Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú superó 1 a 0 como visitante a Colegiales, en un cotejo correspondiente a la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputó el pasado 25 de mayo en el estadio Libertarios Unidos, correspondió a la primera rueda y el gol lo hizo Tomás Silva a los 44' de la segunda parte.

Ficha y probables formaciones:

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 16.30.

TV: TyC Sports Play.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de Reta; Lucas Faggioli, Mirko Bonfligli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pío Bonacci y Tomás Silva. DT: Alexis Matteo.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Hanashiro, Ian Rasso, Leandro Martínez Montagnoli, Santiago Strasorier y Elías Ocampo; Luciano Castillo, Laureano Marra, Franco Malagueño y Franco Zicarelli; Valentín Robaldo. DT: Leonardo Fernández.

