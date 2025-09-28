Deportivo Maipú irá ante Colegiales por la clasificación al Reducido de la Primera Nacional

A dos fechas del final se ubica octavo con 45 unidades y su rival tiene 41. Con una victoria, logrará la clasificación, ya que le sacará siete de ventaja a Colegiales.

Tabla del Reducido

Tras la gran victoria ante Arsenal de visitante por 2 a 1, el equipo de calle Vergara buscará sellar su clasificación al Reducido El elenco dirigido por Alexis Matteo ha ganado 11 cotejos, empató 12 y perdió nueve.

Concentrados Colegiales. Eston son los convocados de Colegiales.

Así llega Colegiales

Colegiales le ganó a Gimnasia y Tiro por 2 a 0 y aún le dan las matemáticas para entrar a los play-offs. Tras asegurar la permanencia, quiere terminar su primera experiencia en la Primera Nacional con una histórica clasificación al Reducido. El Tricolor suma 41 unidades, producto de once triunfos, ocho empates y trece derrotas.

El último enfrentamiento entre el Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú superó 1 a 0 como visitante a Colegiales, en un cotejo correspondiente a la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputó el pasado 25 de mayo en el estadio Libertarios Unidos, correspondió a la primera rueda y el gol lo hizo Tomás Silva a los 44' de la segunda parte.

Ficha y probables formaciones:

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 16.30.

TV: TyC Sports Play.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de Reta; Lucas Faggioli, Mirko Bonfligli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pío Bonacci y Tomás Silva. DT: Alexis Matteo.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Hanashiro, Ian Rasso, Leandro Martínez Montagnoli, Santiago Strasorier y Elías Ocampo; Luciano Castillo, Laureano Marra, Franco Malagueño y Franco Zicarelli; Valentín Robaldo. DT: Leonardo Fernández.