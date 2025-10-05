La chicana contra Independiente Rivadavia y la presión por el derbi

Entendiendo la trascendencia del partido que paralizará la provincia, los hinchas vivieron una jornada especial. Ni bien comenzó el complemento desplegaron una bandera con una leyenda hacia el pueblo Azul: “El más importantes lo perdiste… Te descendí”.

Embed - El mensaje de los hinchas de Godoy Cruz a los de Independiente Rivadavia

Pero esto no fue todo, ya que tras el encuentro dejaron clara su postura de cara a lo que viene. En un mano a mano con Ovación, los simpatizantes fueron tajantes en su análisis: el empate con el Rojo, su mensaje a los jugadores y la obligación de ganar “como sea”.

El reclamo a los jugadores de Godoy Cruz: "Están muy cómodos"

Hinchas Godoy Cruz Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Gambarte. Cristian Lozano / Diario UNO

Antes de retornar a sus domicilios luego de haber visto al club de sus amores, los hinchas de Godoy Cruz aprovecharon para descargarse en medio del mal presente que atraviesa el equipo.

Uno de los hinchas del Tomba realizó su análisis: "Me quedo con el segundo tiempo, lo jugamos bien. No puede ser que no lleguemos al gol a través de jugadas. Tenemos que hacer cinco pases seguidos".

Embed - Hinchas de Godoy Cruz hicieron duras críticas a los jugadores

Su compañero de cancha prefirió apuntar contra la actitud de alguno de los futbolistas: "Los jugadores tienen que poner huevos, están muy cómodos. Acá la gente se está desdoblando para poder ir a la cancha. ¿Escuchaste al presidente de Chacarita? Es lo mejor que nos pasó en el fútbol argentino. A los jugadores no les molesta perder".

Ambos, en relación al partido con Independiente Rivadavia, coincidieron: "El domingo hay que ganar Godoy Cruz. Cueste lo que cueste. A los jugadores les digo, ¡hay que ganar el domingo!".

El descargo del público de Godoy Cruz

Hinchas Godoy Cruz El pedido del hincha fue uno: "El domingo cueste lo que cueste". Cristian Lozano / Diario UNO

Tres amigos, que estaban frente al ingreso por calle Balcarce, hicieron foco en lo difícil que se le ha hecho a Godoy Cruz sumar de a tres en el Gambarte: "Estamos salados, no entra una. Está difícil ganar de local. No puede ser que no se nos de. Pero bueno, la imagen cambió. Nos vamos con bronca porque estábamos para ganarlo".

Embed - El análisis de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate con Independiente de Avellaneda

Con el respecto al partido del próximo fin de semana, fueron contundentes: "El domingo se gana como sea. Hay que ganar si o si el domingo. Como sea. El domingo hacemos un asado y si ganamos no sé. A los jugadores decirles que pongan huevo, sientan la camiseta y vaya al frente. Esto es Godoy Cruz".