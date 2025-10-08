Los arqueólogos submarinos hizieron un descubrimiento muy importante.

Un equipo multinacional de especialistas en arqueología submarina trabaja en la bahía de Barbir, cerca de Sukošan, en Croacia. Allí tuvo lugar un descubrimiento extraordinario: un naufragio del Imperio Romano que se mantiene en condiciones asombrosas después de casi dos milenios bajo el agua. La embarcación pertenece al período entre los siglos I y II d.C.

La primera identificación del pecio ocurrió en 2021, mientras los expertos investigaban un puerto de la era del Imperio Romano. El barco mide 12,5 metros de eslora y su interior contenía cientos de huesos de aceituna, una clara señal de que funcionaba como un buque mercante en el mar Adriático. Este hallazgo completa un panorama más amplio del comercio en la zona.

Un descubrimiento muy bien conservado

Las excavaciones en el área del puerto también sacaron a la luz restos de uvas, duraznos y cáscaras de nuez. Estos elementos sugieren que el puerto era un centro neurálgico para el comercio agrícola, probablemente conectado a una finca romana cercana. La arqueología nos permite reconstruir la economía de la época.

Expertos del Centro Internacional de Arqueología Submarina de Zadar comunicaron la importancia del hallazgo. “La estructura del barco, muy bien conservada, contiene muchos elementos de la obra superior del buque, lo que representa un hallazgo poco común en la arquitectura naval al investigar naufragios antiguos”, afirmaron. Este descubrimiento aporta datos valiosos sobre sus métodos de construcción.

barco hundido
El descubrimiento llama la atenci&oacute;n por su estado de coservaci&oacute;n.

El descubrimiento llama la atención por su estado de coservación.

Los equipos limpiaron y documentaron por completo la estructura del barco para crear modelos fotogramétricos. Los elementos de madera recuperados, en combinación con el modelado 3D, permitirán a los investigadores reconstruir el aspecto original de la nave y obtener nueva información sobre sus capacidades de navegación durante el Imperio Romano. El naufragio se convierte en una fuente directa de conocimiento.

Anton Divi, propietario de la empresa croata de arqueología subacuática NavArchos, explicó detalles sobre la construcción. “Se trata de un tipo de construcción naval muy precisa y estable, capaz de transportar cargas pesadas y navegar distancias medias y largas. Este tipo de embarcaciones eran esenciales para la vida en nuestras costas e islas hace dos mil años”, detalló sobre el naufragio.

El estudio involucra a especialistas de diversas instituciones de prestigio. Participan la Universidad de Toru, el Instituto Max Planck, la Universidad de Aix-Marsella, la empresa francesa Ipso Facto y la firma croata NavArchos. La colaboración internacional es clave en este tipo de descubrimiento.

