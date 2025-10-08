Expertos del Centro Internacional de Arqueología Submarina de Zadar comunicaron la importancia del hallazgo. “La estructura del barco, muy bien conservada, contiene muchos elementos de la obra superior del buque, lo que representa un hallazgo poco común en la arquitectura naval al investigar naufragios antiguos”, afirmaron. Este descubrimiento aporta datos valiosos sobre sus métodos de construcción.

barco hundido El descubrimiento llama la atención por su estado de coservación.

Los equipos limpiaron y documentaron por completo la estructura del barco para crear modelos fotogramétricos. Los elementos de madera recuperados, en combinación con el modelado 3D, permitirán a los investigadores reconstruir el aspecto original de la nave y obtener nueva información sobre sus capacidades de navegación durante el Imperio Romano. El naufragio se convierte en una fuente directa de conocimiento.

Anton Divi, propietario de la empresa croata de arqueología subacuática NavArchos, explicó detalles sobre la construcción. “Se trata de un tipo de construcción naval muy precisa y estable, capaz de transportar cargas pesadas y navegar distancias medias y largas. Este tipo de embarcaciones eran esenciales para la vida en nuestras costas e islas hace dos mil años”, detalló sobre el naufragio.

El estudio involucra a especialistas de diversas instituciones de prestigio. Participan la Universidad de Toru, el Instituto Max Planck, la Universidad de Aix-Marsella, la empresa francesa Ipso Facto y la firma croata NavArchos. La colaboración internacional es clave en este tipo de descubrimiento.