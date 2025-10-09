Por qué Marcelo Gallardo podrá contar con Maximiliano Salas ante Sarmiento

En un inicio a Maximiliano Salas le habían dado dos fechas por insultar al juez de línea que asistió a Fernando Echenique en la caída de River por 2 a 1 frente al Deportivo Riestra. El delantero le gritó al colegiado "la con** de tu madre" e inmediatamente vio la tarjeta roja.

La sanción incluía el partido contra Rosario Central (el equipo de Gallardo perdió 2 a 1 en el Gigante de Arroyito) y el que se disputará el próximo domingo frente a Sarmiento. Pero la dirigencia del Millonario presentó una apelación en el Tribunal de Disciplina donde solicitaba que revisaran el fallo con el objetivo que el castigo se reduzca a una sola fecha.

Y el TDD le dio el visto bueno, por lo tanto, Salas podrá ser de la partida en el encuentro contra el Verde. De esta manera se perfila como el delantero titular mientras que resta esperar si será acompañado por Facundo Colidio o por Miguel Borja.

Los antecedentes del Tribunal de Disciplina en el actual torneo

El Tribunal de Disciplina dejó en claro que no está de acuerdo con el reglamento de la Liga Profesional, al menos, en cuanto a las sanciones. Es por eso que durante el vigente torneo decidió mostrarse abierto a recibir las apelaciones de los equipos y dar lugar a sus solicitudes.

Fue así que, como antecedente a lo sucedido con Salas, le bajó de tres a dos fechas la suspensión que recibió Luciano Giménez de Huracán de Parque Patricios cuando le metió un codazo en el rostro a Francisco Perruzzi en el clásico frente a San Lorenzo y de dos a una a la sanción a Aaron Quiros de Vélez quien buscó la pelota de una manera violenta y con los dos botines hacia adelante frente a San Martín de San Juan.

Gustavo Costas Gustavo Costas recibió cuatro fechas al ser expulsado frente a Tigre.

También sirve como antecedente la sanción a Gustavo Costas cuando el entrenador de Racing protestó con vehemencia la decisión del árbitro Darío Herrera quien pasó de anular un gol de la Acade a cobrar en la jugada previa un penal a favor de Tigre. El DT recibió cuatro fechas, sin embargo, el Tribunal de Disciplina lo disminuyó a dos.