Brian Andrada y un partido especial en Gimnasia y Esgrima.

Seguramente, cuando un chico arranca en inferiores y se enamora de un club, el sueño es poder llevar a esa institución a lo más alto. Brian Andrada está en ese preciso proceso, a horas de jugar una gran final con su amado Gimnasia y Esgrima. El extremo no ocultó su manijismo en la antesala del duelo contra Deportivo Madryn.

"Sin dudas, es el partido más importante de mi vida. Soy hincha de Gimnasia y Esgrima, toda mi familia también. Lo charlamos entre nosotros porque podía seguir jugando en Paraguay. Pero sin dudas, el deseo de volver era para ésto y por suerte estamos a un paso", dijo Brian Andrada.

Brian Andrada suma 82 partidos oficiales en sus dos ciclos en Gimnasia y Esgrima.

Gestado en la cantera del club, Brian Andrada tuvo un impasse antes de retornar a su gran amor. Jugó en San Martín de Tucumán 54 encuentros y luego tuvo otros 33 encuentros en el Trinidense paraguayo, donde además jugó Copa Sudamericana.

El extremo tuvo mucho rodaje en su regreso a Gimnasia y Esgrima: jugó 29 encuentros en lo que va de la campaña, aunque con un dato muy particular porque nunca pudo completar 90 minutos. Un gol a Central Norte de Salta y una asistencia a Remedios de Escalada es su data personal.

"Es un partido especial, una final y hay que jugarla como tal. Nos preparamos durante todo el año para poder llegar a la definición y ahora la tenemos ahí. Intentaremos jugarla como tal y llevar a Gimnasia y Esgrima a lo más alto", cerró el delantero de 28 años.

Gimnasia y Esgrima, rumbo a Buenos Aires

El plantel de Gimnasia y Esgrima trabajó en el Víctor Antonio Legrotaglie bajo las órdenes de Ariel Broggi. Luego de almorzar, la delegación emprendió viaje rumbo a Buenos Aires vía aérea para quedar concentrado de cara al compromiso del sábado contra Deportivo Madryn (17 hs en cancha de Platense.

Continúa la venta de entradas

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima pueden conseguir todavía su ticket para la gran final ante Deportivo Madryn. Este jueves, el horario será hasta las 20.30 mientras que mañana, los tickets se venderán de 10 a 17 hs (no habrá venta en cancha de Platense), siempre en boletería. El pago es únicamente en efectivo.

