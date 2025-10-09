El extremo tuvo mucho rodaje en su regreso a Gimnasia y Esgrima: jugó 29 encuentros en lo que va de la campaña, aunque con un dato muy particular porque nunca pudo completar 90 minutos. Un gol a Central Norte de Salta y una asistencia a Remedios de Escalada es su data personal.

"Es un partido especial, una final y hay que jugarla como tal. Nos preparamos durante todo el año para poder llegar a la definición y ahora la tenemos ahí. Intentaremos jugarla como tal y llevar a Gimnasia y Esgrima a lo más alto", cerró el delantero de 28 años.

Gimnasia y Esgrima, rumbo a Buenos Aires

El plantel de Gimnasia y Esgrima trabajó en el Víctor Antonio Legrotaglie bajo las órdenes de Ariel Broggi. Luego de almorzar, la delegación emprendió viaje rumbo a Buenos Aires vía aérea para quedar concentrado de cara al compromiso del sábado contra Deportivo Madryn (17 hs en cancha de Platense.

Continúa la venta de entradas

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima pueden conseguir todavía su ticket para la gran final ante Deportivo Madryn. Este jueves, el horario será hasta las 20.30 mientras que mañana, los tickets se venderán de 10 a 17 hs (no habrá venta en cancha de Platense), siempre en boletería. El pago es únicamente en efectivo.