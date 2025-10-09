Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Derbi a la vista

Cambio a la vista: Alfredo Berti mete mano en el once de Independiente Rivadavia para el clásico

La Lepra tiene variantes en su pizarra pensando en el esperado duelo contra Godoy Cruz. Alfredo Berti cambia y modifica para ir por la victoria.

Por UNO
Alfredo Berti retoca el equipo para el clásico.

Cuenta regresiva para uno de los dos partidos que marcará un fin de semana histórico para el fútbol mendocino. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se medirán en un duelo que paralizará a la provincia, como postre para el plato que disputarán Gimnasia y Esgrima contra Deportivo Madryn. Alfredo Berti alista a la tropa y piensa variantes en su pizarra.

La sensación del empate contra Racing Club dejó buena vibra teniendo en cuenta que el equipo mostró un buen rendimiento. Puertas para adentro confían que merecieron algo más que la igualdad en Avellaneda. Ahora, la mira se centra en el duelo contra Godoy Cruz, tan esperado en el mundo azul.

Leonard Costa jugador de Independiente Rivadavia (2).jpg
Alfredo Berti le devuelve la titularidad a Costa.

Alfredo Berti tiene pensando meter mano en su pizarra, en un equipo que tendrá una variante respecto del que igualó en el Cilindro: Leonard Costa purgó la fecha de suspensión y volverá a la defensa en lugar de Osella, armando la línea de 3 defensores centrales con Iván Villalba y Sheyko Studer.

El resto, será el mismo, un equipo que dejó más que satisfecho a Alfredo Berti, que sigue sin poder contar con Álex Arce, afectado a la Selección de Paraguay: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Matías Fernández, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Sebastián Villa y Sartori Prieto.

Ezequiel Centurión: "Independiente Rivadavia-Godoy Cruz es un partido especial"

El arquero de Independiente Rivadavia fue uno de los pocos que habló en la previa del encuentro del domingo entre los dos mendocinos de Primera División: "Sabemos que es un partido especial tanto para nosotros como para los hinchas. Nos quedó un poco de sabor amargo el duelo con Racing porque pudimos ganarlo. Ahora, pensamos en el domingo".

