Cambio a la vista: Alfredo Berti mete mano en el once de Independiente Rivadavia para el clásico

La sensación del empate contra Racing Club dejó buena vibra teniendo en cuenta que el equipo mostró un buen rendimiento. Puertas para adentro confían que merecieron algo más que la igualdad en Avellaneda. Ahora, la mira se centra en el duelo contra Godoy Cruz, tan esperado en el mundo azul.

Leonard Costa jugador de Independiente Rivadavia (2).jpg Alfredo Berti le devuelve la titularidad a Costa.

Alfredo Berti tiene pensando meter mano en su pizarra, en un equipo que tendrá una variante respecto del que igualó en el Cilindro: Leonard Costa purgó la fecha de suspensión y volverá a la defensa en lugar de Osella, armando la línea de 3 defensores centrales con Iván Villalba y Sheyko Studer.