Cuenta regresiva para uno de los dos partidos que marcará un fin de semana histórico para el fútbol mendocino. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se medirán en un duelo que paralizará a la provincia, como postre para el plato que disputarán Gimnasia y Esgrima contra Deportivo Madryn. Alfredo Berti alista a la tropa y piensa variantes en su pizarra.
Cambio a la vista: Alfredo Berti mete mano en el once de Independiente Rivadavia para el clásico
La Lepra tiene variantes en su pizarra pensando en el esperado duelo contra Godoy Cruz. Alfredo Berti cambia y modifica para ir por la victoria.