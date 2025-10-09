"Basura humana": la desubicada crítica a Riquelme que generó repudio tras la muerte de Russo

"No existen palabras para describir a esta basura humana QEPD Miguel Ángel Russo", finaliza el mensaje totalmente inoportuno. Como no podía ser de otra manera, varios fueron los usuarios que salieron a repudiarlo en las redes sociales.

Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector

No existen palabras para describir a esta basura…

No existen palabras para describir a esta basura… — Gabriel Anello (@anellogaby) October 8, 2025

"Que triste tener que recurrir a ser un mal tipo para tener cinco minutos de fama"; "¿Sabes que falleció una persona muy importante para el mundo del fútbol y vos dándole a Riquelme?"; "Es increíble que no puedas discernir los momentos, un poco de empatía por la familia y los amigos de Miguel", fueron algunos de los comentarios destacados.

Las críticas de Anello a Riquelme no son para nada una novedad. Meses atrás, el comunicador utilizó la despectiva frase "Negro de mierda" para hacer referencia a la máxima autoridad de Boca.

Gabriel Anello.jpg Gabriel Anello recibió duros comentarios por su crítica hacia Juan Román Riquelme.

En contrapartida con lo planteado por Anello, muchos fueron los comentarios bancando a Riquelme por haberle dado a Russo la posibilidad de seguir ligado al fútbol, independientemente de como se encontrara.

Russo y un emotivo pedido antes de su muerte

Según revelaron, Russo hizo un último pedido a su familia antes de morir: quiso pasar sus últimos días vestido con la ropa de Boca. “Alguien de la familia contó algo fuerte: Miguel pidió que lo vistan con la ropa de Boca para sus últimos días, y al cuerpo lo trasladaron vestido de Boca”, relató un periodista de TyC Sports.

El gesto, sencillo pero cargado de significado, refleja la conexión profunda que el técnico tenía con Boca, club que lo consagró campeón de América y donde alcanzó la gloria máxima de su carrera.