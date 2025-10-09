Inicio Fútbol Miguel Angel Russo
"Basura humana": la desubicada crítica a Riquelme que generó repudio tras la muerte de Russo

En medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, un periodista apuntó contra Juan Román Riquelme por la situación

Por UNO
El mundo del fútbol se encuentra consternado ante la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años. El entrenador de Boca, que había sido internado dos veces en pocos días en el último tiempo por una rápida recaída en su cuadro de salud, terminó empeorando en una internación domiciliaria donde se confirmó lo peor.

En medio del dolor, una de las personas señaladas por los fanáticos es Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, a quien incluso se lo ha llamado hasta culpable.

Miguel Ángel Russo
La desubicada crítica a Riquelme tras el fallecimiento de Russo

"Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector", publicó en su cuenta de X el periodista Gabriel Anello, a minutos nada más de confirmarse el deceso de Russo.

"No existen palabras para describir a esta basura humana QEPD Miguel Ángel Russo", finaliza el mensaje totalmente inoportuno. Como no podía ser de otra manera, varios fueron los usuarios que salieron a repudiarlo en las redes sociales.

"Que triste tener que recurrir a ser un mal tipo para tener cinco minutos de fama"; "¿Sabes que falleció una persona muy importante para el mundo del fútbol y vos dándole a Riquelme?"; "Es increíble que no puedas discernir los momentos, un poco de empatía por la familia y los amigos de Miguel", fueron algunos de los comentarios destacados.

Las críticas de Anello a Riquelme no son para nada una novedad. Meses atrás, el comunicador utilizó la despectiva frase "Negro de mierda" para hacer referencia a la máxima autoridad de Boca.

En contrapartida con lo planteado por Anello, muchos fueron los comentarios bancando a Riquelme por haberle dado a Russo la posibilidad de seguir ligado al fútbol, independientemente de como se encontrara.

Russo y un emotivo pedido antes de su muerte

Según revelaron, Russo hizo un último pedido a su familia antes de morir: quiso pasar sus últimos días vestido con la ropa de Boca. “Alguien de la familia contó algo fuerte: Miguel pidió que lo vistan con la ropa de Boca para sus últimos días, y al cuerpo lo trasladaron vestido de Boca”, relató un periodista de TyC Sports.

El gesto, sencillo pero cargado de significado, refleja la conexión profunda que el técnico tenía con Boca, club que lo consagró campeón de América y donde alcanzó la gloria máxima de su carrera.

