El último pedido de Russo que conmueve a todo el mundo Boca

Miguel Ángel Russo - Claudio Úbeda Miguel Ángel Russo encontró en Claudio Úbeda su socio dentro y fuera de la cancha.

Más allá que Miguel Ángel Russo fue técnico de una gran cantidad de clubes de Argentina y del exterior, en Boca Juniors - sin menospreciar el amor que le tienen las otras hinchadas - es considerado ídolo y es donde el técnico encontró su lugar en el mundo ya que logró el torneo de Primera División, la Copa de la Liga y la tan ansiada Copa Libertadores (la última que ganó el Xeneize).

Y su último pedido así lo manifiesta. Según reveló Tyc Sports, Miguel le hizo una solicitud a su familia que deja en evidencia su amor por Boca Juniors.

En el canal deportivo manifestaron: "Alguien de la familia contó algo fuerte: Russo les pidió si le podían estos últimos días ropa de Boca. Recién trasladaron el cuerpo vestido de Boca".

Es la forma que eligió.

De esta manera, los restos del entrenador fueron retirados del domicilio donde falleció rodeado de su familia con la indumentaria Xeneize.

La foto que da la vuelta al mundo

Boca Juniors publicó en sus redes sociales una foto muy emotiva y representativa de lo que fue Miguel Ángel Russo para el hincha Xeneize. La Bombonera luce con sus luces tenues, la 12 en la popular y detrás el rostro del entrenador con la sonrisa que lo caracterizaba.

La imagen está acompañada con un sentido texto: "Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar. ¡Gracias por tanta gloria, Miguel!".