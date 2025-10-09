La categórica decisión que tomó AFA por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió sus condolencias por medio de un comunicado y, junto a su presidente Claudio Tapia, lamentaron la partida física de Miguel Ángel Russo. "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos por la pérdida de Miguel Angel Russo, de 69 años, histórico director técnico de nuestro fútbol", expresaron desde la casa madre del fútbol argentino.

tapia russo El mensaje de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

"Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó", escribió Chiqui Tapia en sus redes sociales desde la concentración de la Selección argentina en Miami.