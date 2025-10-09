Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Luto en el fútbol argentino

La categórica decisión que tomó AFA por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asoación del Fútbol Argentino emitió un comunicado con una importante decisión tras conocerse la muerte Miguel Ángel Russo

Por Carolina Quiroga
AFA tomó una determinante decisión tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

El fútbol argentino se vio consternado este miércoles por la muerte de Miguel Ángel Russo. La noticia impactó en las arcas de los distintos clubes de la Argentina y despertó innumerables muestras de afecto de futbolistas, fanáticos y distintas personalidades del ambiente que tuvieron oportunidad de compartir con el gran DT.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió sus condolencias por medio de un comunicado y, junto a su presidente Claudio Tapia, lamentaron la partida física de Miguel Ángel Russo. "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos por la pérdida de Miguel Angel Russo, de 69 años, histórico director técnico de nuestro fútbol", expresaron desde la casa madre del fútbol argentino.

tapia russo
El mensaje de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, tras la muerte de Miguel &Aacute;ngel Russo.

"Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó", escribió Chiqui Tapia en sus redes sociales desde la concentración de la Selección argentina en Miami.

Luego de las respectivas muestras de afecto y conmoción, el máximo ente regulador de nuestro fútbol tomó una determinante decisión a raíz del fallecimiento del entrenador.

La decisión de AFA tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que, en señal de duelo, "se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones" que se disputen a partir de este viernes y hasta el domingo 12 de octubre próximo incluido. "Querido Miguel, el Fútbol argentino te despide envuelto en un profundo pesar", agregaron desde la entidad.

afa russo
El comunicado de la Asociaci&oacute;n del F&uacute;tbol Argentino tras la muerte de Miguel &Aacute;ngel Russo.

Es preciso recordar que el encuentro entre Boca y Barracas Central programado para el sábado 11 de octubre fue postergado y aún se desconoce la fecha en que será disputado. Este jueves y viernes, los restos de Miguel Ángel Russo serán velados en el Hall Central de Brandsen 805 para que todos aquellos que quieran despedirse del carismático entrenador puedan darle una última muestra de cariño.

