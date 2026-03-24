Estuvo a punto de cerrar y redobla la apuesta: un comedor cumple 6 años y cocinará 3.000 canelones

Pero Horneritos resistió. Como pudo. Como siempre.

Celebran 6 años de vida con exquisitos canelones

Y ahora, en su sexto aniversario, lejos de bajar los brazos, redobla la apuesta.

Este jueves 26 de marzo quieren hacer algo enorme: cocinar 3.000 canelones y 500 muffins para niños, abuelos y familias que dependen de ese plato de comida. No es solo un festejo. Es una forma de seguir.

“Le hemos puesto el alma, el corazón, la vida”, dicen desde el comedor. Y se nota.

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Porque en un contexto donde cada vez hay más necesidad y menos ayuda, sostenerse ya es una batalla. Pero elegir, además, celebrar dando… es otra cosa.

Cómo ayudar con insumos para cocinar canelones

Quienes quieran sumarse pueden hacerlo con donaciones o colaboración al 2613137783.

Horneritos no es solo un comedor. Es la prueba de que, incluso cuando todo parece cerrarse, la solidaridad todavía puede abrir una puerta.