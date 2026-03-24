Estuvo a punto de cerrar y redobla la apuesta: un comedor cumple 6 años y cocinará 3.000 canelones

El comedor Horneritos nació en Las Heras a raíz de una iniciativa de Gabriela Carmona y en el momento más duro: el 23 de marzo de 2020, cuando el país se cerraba por la pandemia y miles de familias no sabían cómo iban a comer. Empezaron ayudando a 30 personas. Hoy, seis años después, llegaron a asistir a más de 1.700.
En el medio, casi no lo logran. Y el día a día sigue siendo complicado por falta de donaciones y de insumos aunque la providencia siempre aparece. El comedor está situado en el barrio Portal de Algarrobal, manzana BC1, El Algarrobal, Las Heras.
Hace unos meses, con un nudo en la garganta, sus referentes anunciaban que debían cerrar por falta de alimentos. “Nos está costando muchísimo”, decían. La ayuda ya no alcanzaba, la demanda crecía y la ecuación no cerraba. Fue un golpe durísimo para un espacio que no solo daba comida, sino también contención.
Pero Horneritos resistió. Como pudo. Como siempre.
Celebran 6 años de vida con exquisitos canelones
Y ahora, en su sexto aniversario, lejos de bajar los brazos, redobla la apuesta.
Este jueves 26 de marzo quieren hacer algo enorme: cocinar 3.000 canelones y 500 muffins para niños, abuelos y familias que dependen de ese plato de comida. No es solo un festejo. Es una forma de seguir.
“Le hemos puesto el alma, el corazón, la vida”, dicen desde el comedor. Y se nota.
Porque en un contexto donde cada vez hay más necesidad y menos ayuda, sostenerse ya es una batalla. Pero elegir, además, celebrar dando… es otra cosa.
Cómo ayudar con insumos para cocinar canelones
Quienes quieran sumarse pueden hacerlo con donaciones o colaboración al 2613137783.
Horneritos no es solo un comedor. Es la prueba de que, incluso cuando todo parece cerrarse, la solidaridad todavía puede abrir una puerta.