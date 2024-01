El comedor Horneritos entregó otro plato de comida gracias a las donaciones que recibió

Comedor Horneritos El comedor comenzó asistiendo a 30 personas y durante los últimas meses el número ascendió a 1.500, entre ellos 700 niños. Totti Rios /Diario UNO

El jueves de la semana pasada entregaron yogures a los niños y leche a los abuelos porque era lo único que tenían para darle a los vecinos que se acercaron ese día. Gabriela les había anticipado a través del grupo de WhatsApp que no sabían cuándo podrían volver a cocinar porque la situación era insostenible.

"Mandé un mensaje al grupo del comedor diciéndoles que no sabíamos cuándo se podrá volver a cocinar porque la situación es insostenible", aseguró la mujer, quien no pierde las esperanzas de volver a abrir si reciben la ayuda suficiente para sostener el comedor.

Horneritos necesita principalmente verduras, que es lo que más les cuesta conseguir. Precisamente el dinero recaudado es utilizado para comprar en la feria verduras y pollo.

Este martes Gabriela y sus colaboradores pudieron cocinar guiso de pollo, pero no saben si podrán mantenerlo por mucho más tiempo. Por esta razón, volvieron a apelar a la solidaridad de la gente para que puedan seguir prendiendo las hornallas y preparando platos para quienes más lo necesitan.

Para colaborar con el comedor, que no recibe ayuda estatal y todos sus integrantes son voluntarios, se pueden comunicar con Gabriela al 2613 136783 o a través de su cuenta de instagram @comedorymerendero_hornerito. También enviando dinero al alias Comedor.Horneritos para que puedan comprar alimentos.

Comedor Horneritos

El nacimiento de Horneritos

El comedor Horneritos abrió sus puertas durante la pandemia en El Algarrobal, en Las Heras, cuando Gabriela Carmona sintió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Carmona trabajaba como celadora en una escuela, y cuando supo que su trabajo se suspendería unos meses decidió fue darle una mano a distintas familias del distrito.

Así, a través del comedor Horneritos asistió a personas que no pudieron seguir con sus trabajos, porque muchas de ellas se desempeñaban en los hornos de ladrillos, y se quedaron sin la entrada de dinero diaria con la que subsistían, ya que la construcción paró y los ladrillos dejaron de venderse.

Al lugar se acercaban más de 1.500 personas entre abuelos, mujeres embarazadas y niños por un plato de comida, quizá el único en el día.

Comedor Horneritos

Pancitas llenas, otro comedor que necesita ayuda

El comedor Pancitas llenas, en Luzuriaga Maipú, está hace 6 años y se acercan entre 120 y 150 personas. Un dato no menor, es que va mucha gente en situación de calle.

"Las donaciones han bajado y la gente vulnerable está aún más vulnerable", sostuvo Soledad Lencinas la referente del comedor.

El verdulero dejó de pasar porque no le pudieron pagar más. El pan lo pagaba una persona particular y esta semana no pudo hacerlo, por esta razón no entregaron esta semana.

No se acercan solo maipucinos al comedor, la gente va desde Luján y Godoy Cruz para poder comer algo los días martes o jueves.

Las donaciones se pueden acercar a Calle Rawson 2596 de Maipú, donde está ubicado el comedor, o comunicarse 261 6272612 con Soledad Lencinas.

