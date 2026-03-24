Descubrimiento en Egipto: un complejo de hace 1500 años que es parte de la historia del cristianismo

Las excavaciones también sacaron a la luz tesoros artísticos que enriquecen el estudio del arte copto temprano. Las pinturas murales encontradas muestran figuras monásticas y motivos vegetales que no solo tenían un fin estético, sino que servían como narrativas visuales de fe. Uno de los murales más destacados exhibe a dos gacelas rodeadas de decoraciones botánicas, lo cual resalta la profundidad cultural de este asentamiento vinculado al cristianismo.

Hallazgos sobre la vida cotidiana

egipto 2 El descubrimiento resalta el arte de la época.

Los objetos recuperados durante los trabajos de campo ofrecen una visión detallada sobre la rutina diaria en este centro. El equipo de arqueólogos encontró vasijas de cerámica, fragmentos con inscripciones, restos óseos de animales y conchas marinas que informan sobre la dieta y la economía local. Estos elementos materiales confirman que Al-Qaly era un nodo espiritual activo que atraía a peregrinos y líderes de distintas regiones.

Entre los restos más significativos figura una inscripción funeraria en piedra caliza escrita en lengua copta. El texto menciona a una persona llamada Apa Kyr, hijo de Shenouda, lo que añade un componente humano y personal a la historia del recinto. La presencia de estas piezas indica que el sitio mantuvo una actividad constante durante los periodos de mayor auge del monacato en el norte del país.

Desde el inicio de las investigaciones en el año 2023, la misión detectó múltiples grupos de celdas para monjes y edificios de servicios. Tales hallazgos ratifican que este descubrimiento no corresponde a un asentamiento menor, sino a un complejo religioso de magnitud internacional. Los trabajos actuales continúan aportando evidencias sobre cómo estas comunidades influyeron en la sociedad de su tiempo y cómo el cristianismo se consolidó a través de estas instituciones en Egipto.