La misión arqueológica egipcia, bajo la supervisión del Consejo Supremo de Antigüedades, localizó una estructura del siglo V que funcionaba como hospedería dentro de un extenso recinto. Este descubrimiento en Egipto aporta datos fundamentales para comprender la evolución de la vida religiosa organizada. La importancia del sitio radica en su escala, ya que los expertos lo consideran el segundo asentamiento monástico más relevante para la trayectoria del cristianismo a nivel global.
Descubrimiento en Egipto: un complejo de hace 1500 años que es parte de la historia del cristianismo
Un hallazgo arqueológico en la región de Al-Qaly posiciona a este centro monástico como el segundo más grande dentro de la historia del cristianismo.
El edificio hallado cuenta con trece habitaciones que servían para diferentes propósitos. Entre los espacios identificados existen celdas individuales para los monjes, áreas de estudio, zonas de convivencia y lugares destinados a la hospitalidad. La configuración de estas estancias demuestra la transición desde una vida solitaria hacia una estructura comunitaria más compleja. En el núcleo de la construcción aparece un espacio de oración orientado hacia el este, donde destaca una cruz de piedra caliza integrada en un nicho.
La relevancia del descubrimiento en el Delta del Nilo
La región de Al-Qaly, situada en el Delta del Nilo, surge ahora como un centro espiritual que competía en influencia con los monasterios del Alto Egipto. El doctor Hisham El-Leithy señaló que este lugar conserva uno de los diseños arquitectónicos más antiguos sobre la formación de monasterios. El sitio permite observar cómo las comunidades pasaron de vivir en ermitas aisladas a organizarse en grupos religiosos semi-comunales de gran envergadura.
Las excavaciones también sacaron a la luz tesoros artísticos que enriquecen el estudio del arte copto temprano. Las pinturas murales encontradas muestran figuras monásticas y motivos vegetales que no solo tenían un fin estético, sino que servían como narrativas visuales de fe. Uno de los murales más destacados exhibe a dos gacelas rodeadas de decoraciones botánicas, lo cual resalta la profundidad cultural de este asentamiento vinculado al cristianismo.
Hallazgos sobre la vida cotidiana
Los objetos recuperados durante los trabajos de campo ofrecen una visión detallada sobre la rutina diaria en este centro. El equipo de arqueólogos encontró vasijas de cerámica, fragmentos con inscripciones, restos óseos de animales y conchas marinas que informan sobre la dieta y la economía local. Estos elementos materiales confirman que Al-Qaly era un nodo espiritual activo que atraía a peregrinos y líderes de distintas regiones.
Entre los restos más significativos figura una inscripción funeraria en piedra caliza escrita en lengua copta. El texto menciona a una persona llamada Apa Kyr, hijo de Shenouda, lo que añade un componente humano y personal a la historia del recinto. La presencia de estas piezas indica que el sitio mantuvo una actividad constante durante los periodos de mayor auge del monacato en el norte del país.
Desde el inicio de las investigaciones en el año 2023, la misión detectó múltiples grupos de celdas para monjes y edificios de servicios. Tales hallazgos ratifican que este descubrimiento no corresponde a un asentamiento menor, sino a un complejo religioso de magnitud internacional. Los trabajos actuales continúan aportando evidencias sobre cómo estas comunidades influyeron en la sociedad de su tiempo y cómo el cristianismo se consolidó a través de estas instituciones en Egipto.