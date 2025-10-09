Leandro Paredes se despidió de Miguel Ángel Russo y el Real Madrid se sumó a las condolencias por el fallecimiento del DT

Conmovido por la desoladora noticia, Leandro Paredes dejó algunas imágenes con Miguel acompañadas de un sentido mensaje de despedida. "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a todo la familia de Russo", escribió el campeón del mundo.

Claudio Úbeda principal colaborador de Miguel Ángel Russo también dejó su mensaje en memoria del DT. "Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tú huella es como la gloria eterna. Gracias".

El partido de Boca frente a Barracas Central por la fecha 12, programado para el sábado 11/10, finalmente quedó suspendido y con fecha a confirmar una vez que pasen en estos días de inmenso dolor para el mundo azul y oro.

El acompañamiento del Real Madrid por la muerte de Miguel Ángel Russo

Desde España también llegó un mensaje especial por el fallecimiento de Russo. El Real Madrid emitió un comunicado lamentando la partida física del entrenador de Boca y dejó sus condolencias a familiares y amigos. Además, el club recordó su exitosa carrera como DT y su etapa como futbolista en Estudiantes de La Plata.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz", escribieron desde la Casa Blanca.