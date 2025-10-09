Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
luto en el fútbol

Leandro Paredes se despidió de Miguel Ángel Russo y el Real Madrid se sumó a las condolencias por el fallecimiento del DT

El capitán de Boca, Leandro Paredes, destinó emotivas palabras para el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo en sus redes sociales. Además, el Real Madrid se plegó a las condolencias desde España

Por UNO
Leandro Paredes dejó sentidas palabras para Miguel Ángel Russo. Por su parte

Leandro Paredes dejó sentidas palabras para Miguel Ángel Russo. Por su parte, desde España, del Real Madrid, también enviaron sus condolencias

En el Xeneize, el dolor se hizo sentir de manera especial por ser Miguel Ángel Russo el entrenador vigente (y ganador además de la última Libertadores) del club de La Ribera. Este jueves y viernes sus restos serán velados en el Hall Central de Brandsen 805 para aquellos allegados y fanáticos que quieran decirle un último adiós a Miguelo. Asimismo, el club decretó duelo y se postergaron todas las actividades deportivas y culturales programadas para la fecha. De hecho, el partido de Reserva entre Boca y Belgrano fue suspendido este miércoles, a los 38' del primer tiempo, tras conocerse la triste noticia de la partida de Russo.

El sentido mensaje de Leandro Paredes, capitán de Boca, por la muerte de Miguel Ángel Russo

El capitán de Boca también se sumó a las múltiples muestras de afecto destinadas al gran DT, Miguel Ángel Russo. Como referente del plantel, Leandro Paredes llevaba días de estar pendiente de la salud del entrenador hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Conmovido por la desoladora noticia, Leandro Paredes dejó algunas imágenes con Miguel acompañadas de un sentido mensaje de despedida. "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a todo la familia de Russo", escribió el campeón del mundo.

Embed - Leandro Paredes on Instagram: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel ! Un sentido pésame a toda la familia Russo "

Claudio Úbeda principal colaborador de Miguel Ángel Russo también dejó su mensaje en memoria del DT. "Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tú huella es como la gloria eterna. Gracias".

El partido de Boca frente a Barracas Central por la fecha 12, programado para el sábado 11/10, finalmente quedó suspendido y con fecha a confirmar una vez que pasen en estos días de inmenso dolor para el mundo azul y oro.

El acompañamiento del Real Madrid por la muerte de Miguel Ángel Russo

Desde España también llegó un mensaje especial por el fallecimiento de Russo. El Real Madrid emitió un comunicado lamentando la partida física del entrenador de Boca y dejó sus condolencias a familiares y amigos. Además, el club recordó su exitosa carrera como DT y su etapa como futbolista en Estudiantes de La Plata.

Embed - Real Madrid C.F. on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL: fallecimiento de Miguel Ángel Russo El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz. - Official Announcement: Miguel Ángel Russo passes away Real Madrid C. F., its president and Board of Directors are deeply saddened to learn of the passing of Miguel Ángel Russo, Boca Juniors coach. Real Madrid extends its condolences and love to his family, teammates, Boca Juniors and all their fans, as well as the clubs he has been involved with and all of his loved ones. As a coach, he led a host of clubs for almost four decades, both in Argentina and abroad. As a player, Russo dedicated his career to a single club: Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo has passed away at 69 years of age. May he rest in peace. #RealMadrid"

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz", escribieron desde la Casa Blanca.

