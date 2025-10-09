Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanos

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del Departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “L” y “E” (iniciales de sus nombres).

“E” es un niño de 11 años, fanático de los micros, es compañero, cariñoso, pícaro y excelente dibujante. Su sueño es ser chofer de colectivo. Su personaje favorito es Sprunki, disfruta mucho de dibujar, pintar, jugar a la mancha y al quemado.

Es de Boca, su animal preferido son las mantis religiosas y por eso ama el color verde. Se encuentra asistiendo a 5to grado de escuela común, siendo las materias que más le gustan Lengua y arte.

Además concurre a talleres psicoeducativos en el centro infanto juvenil, para expresión de sus emociones, donde además tiene talleres de dibujo y arte.Recientemente ha sido incluído en un espacio terapéutico para trabajar aspectos de su historia y el manejo de sus emociones.

“I”, tiene 13 años y es un niño muy inteligente, protector de sus hermanos y con gran sensibilidad. Disfruta de dibujar, jugar con soldados y trenes. Su sueño es conocer el mar, y en un futuro ser soldado o chofer de trenes. Su animal preferido son las arañas.

Sus hermanos y las profesionales del hogar en el que reside, lo describen como un niño muy tierno, compañero, protector y que se preocupa por el bienestar de sus hermanos y otros niños. Cuenta con padrinos institucionales, con los que disfruta de actividades recreativas, de salidas y paseos.

Se encuentra asistiendo a 7mo grado de escuela común, tiene un rendimiento excelente, y expresa que le gustan todas las materias. Concurre muy dispuesto a abordaje psicológico todas las semanas, lo cual fue pensado para proporcionarle un espacio de escucha, ya que él es un niño muy sensible y protector; y se angustiaba mucho frente a su situación y la de sus hermanos.

Asimismo asiste a talleres de expresión emocional y a clases de dibujo. “L” y “E”. ingresaron junto a otros dos hermanos al hogar, a los cuales también nos encontramos buscando familias, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que son muy unidos y su relación es muy positiva. Buscamos una familia que pueda acompañarlos en su crecimiento con amor y respeto y que pueda responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541”

