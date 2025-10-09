Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

Además concurre a talleres psicoeducativos en el centro infanto juvenil, para expresión de sus emociones, donde además tiene talleres de dibujo y arte.Recientemente ha sido incluído en un espacio terapéutico para trabajar aspectos de su historia y el manejo de sus emociones.

“I”, tiene 13 años y es un niño muy inteligente, protector de sus hermanos y con gran sensibilidad. Disfruta de dibujar, jugar con soldados y trenes. Su sueño es conocer el mar, y en un futuro ser soldado o chofer de trenes. Su animal preferido son las arañas.

Sus hermanos y las profesionales del hogar en el que reside, lo describen como un niño muy tierno, compañero, protector y que se preocupa por el bienestar de sus hermanos y otros niños. Cuenta con padrinos institucionales, con los que disfruta de actividades recreativas, de salidas y paseos.

Se encuentra asistiendo a 7mo grado de escuela común, tiene un rendimiento excelente, y expresa que le gustan todas las materias. Concurre muy dispuesto a abordaje psicológico todas las semanas, lo cual fue pensado para proporcionarle un espacio de escucha, ya que él es un niño muy sensible y protector; y se angustiaba mucho frente a su situación y la de sus hermanos.

Asimismo asiste a talleres de expresión emocional y a clases de dibujo. “L” y “E”. ingresaron junto a otros dos hermanos al hogar, a los cuales también nos encontramos buscando familias, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que son muy unidos y su relación es muy positiva. Buscamos una familia que pueda acompañarlos en su crecimiento con amor y respeto y que pueda responder a sus necesidades materiales y psicoafectivas.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541”