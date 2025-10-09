Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanos

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del Departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “L” y “A” (iniciales de sus nombres).

“A”. de 10 años, es una niña dulce, cariñosa y respetuosa, que disfruta de jugar con muñecas y peluches, escuchar música de Tini y la reina del Flow. Le gusta dibujar, jugar a las escondidas, ver series y “cobra kai”.

Su color preferido es el rosado. Le encantan los gatos y perros, es de River, y sueña con ser Doctora e ir a Tela como actividad recreativa

Sus hermanos y profesionales del hogar, la describen como una niña amable, empática y buena amiga. Se encuentra asistiendo a 5to grado de escuela común con excelente rendimiento y le gusta mucho ir. Su materia preferida es matemáticas. Asimismo asiste a baile árabe y saya; y a talleres psicoeducativos en el centro infanto juvenil, de expresión de emociones, donde además realizan elementos en cerámica y cocinan.

Está incluída en un espacio terapéutico para proporcionarle un lugar de escucha y poder elaborar lo vivenciado previo a su ingreso al hogar.

“L”, por su parte, tiene 7 años y es un niño muy tierno, cariñoso, divertido y sociable, que disfruta mucho de jugar con autitos y al fútbol. Le gustan los dinosaurios, micros y policías, su personaje favorito es Sprunki y disfruta de jugar con las cartas del Fortnite.

Disfruta mucho de realizar dibujos, sus colores preferidos son el azul y el amarillo y sus animales favoritos las ranas y los capibaras. Se encuentra asistiendo a 2do grado de escuela común, disfruta mucho de ir y tiene un muy buen rendimiento. Su materia favorita es Educación Física.

Recientemente ha iniciado abordaje terapéutico en un Centro Infanto Juvenil, debido a que en ocasiones presenta angustia, esto principalmente relacionado al tiempo que lleva en el hogar y para elaborar aspectos de su historia. Asimismo concurre a talleres de expresión emocional, a clases de dibujo y futbol. Ambos niños se adaptaron sin dificultades a la dinámica del hogar institucional. Son participativos y colaboradores, con interés en las actividades propuestas por el hogar y una actitud de gran apertura hacia nuevos aprendizajes.

Cuentan con padrinos institucionales, con los que disfrutan de actividades recreativas, de salidas y paseos. “L y A". ingresaron junto a otros dos hermanos al hogar, a los cuales también nos encontramos buscando familias, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que son muy unidos y su relación es muy positiva. Buscamos una familia que pueda acompañarlos en su crecimiento con amor y respeto, brindándoles un ambiente adecuado para su desarrollo.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541”

