Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de hermanos

Sus hermanos y profesionales del hogar, la describen como una niña amable, empática y buena amiga. Se encuentra asistiendo a 5to grado de escuela común con excelente rendimiento y le gusta mucho ir. Su materia preferida es matemáticas. Asimismo asiste a baile árabe y saya; y a talleres psicoeducativos en el centro infanto juvenil, de expresión de emociones, donde además realizan elementos en cerámica y cocinan.

Está incluída en un espacio terapéutico para proporcionarle un lugar de escucha y poder elaborar lo vivenciado previo a su ingreso al hogar.

“L”, por su parte, tiene 7 años y es un niño muy tierno, cariñoso, divertido y sociable, que disfruta mucho de jugar con autitos y al fútbol. Le gustan los dinosaurios, micros y policías, su personaje favorito es Sprunki y disfruta de jugar con las cartas del Fortnite.

Disfruta mucho de realizar dibujos, sus colores preferidos son el azul y el amarillo y sus animales favoritos las ranas y los capibaras. Se encuentra asistiendo a 2do grado de escuela común, disfruta mucho de ir y tiene un muy buen rendimiento. Su materia favorita es Educación Física.

Recientemente ha iniciado abordaje terapéutico en un Centro Infanto Juvenil, debido a que en ocasiones presenta angustia, esto principalmente relacionado al tiempo que lleva en el hogar y para elaborar aspectos de su historia. Asimismo concurre a talleres de expresión emocional, a clases de dibujo y futbol. Ambos niños se adaptaron sin dificultades a la dinámica del hogar institucional. Son participativos y colaboradores, con interés en las actividades propuestas por el hogar y una actitud de gran apertura hacia nuevos aprendizajes.

Cuentan con padrinos institucionales, con los que disfrutan de actividades recreativas, de salidas y paseos. “L y A". ingresaron junto a otros dos hermanos al hogar, a los cuales también nos encontramos buscando familias, y si bien se estableció que era necesario una búsqueda de familia por separado, es fundamental poder sostener el vínculo entre ellos, ya que son muy unidos y su relación es muy positiva. Buscamos una familia que pueda acompañarlos en su crecimiento con amor y respeto, brindándoles un ambiente adecuado para su desarrollo.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541”