Netflix arrasa con la serie definitiva de solo 6 capítulos

Netflix ofrece un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie viene arrasando en reproducciones entre las ofertas del género de suspenso, con una historia consolidada y con dilemas morales como centro de la trama, teniendo tan solo 6 capítulos en total: Dos veranos.

Estamos hablando de una de las series y películas del género de suspenso más atrapantes de los últimos años dentro de Netflix, y es que se trata de un relato proveniente de Bélgica, que se destaca desde el minuto uno. Esta serie se convirtió en un éxito mundial dentro de la plataforma, y uno de los puntos más destacados que tiene, es su relato corto, preciso y sumamente atractivo, sin vueltas.

dos verano 1
Esta serie es de las ofertas belgas más destacadas de Netflix.

La serie se compone únicamente de 6 capítulos, por lo que conforma el grupo de "miniseries" disponibles en el catálogo de series y películas de Netflix, teniendo un final súper claro y sin dejar ninguna puerta abierta. A lo largo de esta historia iremos viajando al pasado y al presente, para poder entender como su vida fue cambiando, y como su brújula moral los pone nuevamente en aprietos.

La confianza se pone en juego a lo largo de toda esta serie de suspenso entre los personajes, y el chantaje será algo que dirá presente muchas más veces de lo que lo piensas en el relato de Netflix. Esta serie tuvo un éxito dentro del catálogo de series y películas, incluso en todo Latinoamérica llegó a ser una de las ofertas del Top 10 del género, y es que su drama oscuro fue centro de grandes críticas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas de producción belga de toda la plataforma.

Embed - Dos Veranos | Netflix | Tráiler Oficial en Español

Netflix: de qué trata Dos veranos, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie belga de 6 capítulos, Dos veranos centra su historia en: "Un círculo íntimo de amigos se reúne para pasar unas lujosas vacaciones décadas después de que algunos de ellos atacaran sexualmente a una persona del grupo".

La serie es una oferta muy concreta en Netflix: corta, sumamente atrapante y con un final cerrado.

dos verano 2

Reparto de Dos veranos, serie de Netflix

  • An Miller
  • Marieke Anthoni
  • Tom Vermeir
  • Lukas Bulteel
  • Herwig Ilegems
  • Bjarne Devolder
  • Inge Paulussen

Dónde ver la serie Dos veranos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Dos veranos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Two summer se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Dos Veranos se puede ver en Netflix.

