Netflix arrasa con la serie definitiva de solo 6 capítulos

La confianza se pone en juego a lo largo de toda esta serie de suspenso entre los personajes, y el chantaje será algo que dirá presente muchas más veces de lo que lo piensas en el relato de Netflix. Esta serie tuvo un éxito dentro del catálogo de series y películas, incluso en todo Latinoamérica llegó a ser una de las ofertas del Top 10 del género, y es que su drama oscuro fue centro de grandes críticas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas de producción belga de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata Dos veranos, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie belga de 6 capítulos, Dos veranos centra su historia en: "Un círculo íntimo de amigos se reúne para pasar unas lujosas vacaciones décadas después de que algunos de ellos atacaran sexualmente a una persona del grupo".

La serie es una oferta muy concreta en Netflix: corta, sumamente atrapante y con un final cerrado.

Reparto de Dos veranos, serie de Netflix

An Miller

Marieke Anthoni

Tom Vermeir

Lukas Bulteel

Herwig Ilegems

Bjarne Devolder

Inge Paulussen

Dónde ver la serie Dos veranos, según la zona geográfica