Netflix arrasa con la serie definitiva de solo 6 capítulos

La confianza se pone en juego a lo largo de toda esta serie de suspenso entre los personajes, y el chantaje será algo que dirá presente muchas más veces de lo que lo piensas en el relato de Netflix. Esta serie tuvo un éxito dentro del catálogo de series y películas, incluso en todo Latinoamérica llegó a ser una de las ofertas del Top 10 del género, y es que su drama oscuro fue centro de grandes críticas.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las mejores ofertas de producción belga de toda la plataforma.
Embed - Dos Veranos | Netflix | Tráiler Oficial en Español
Netflix: de qué trata Dos veranos, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie belga de 6 capítulos, Dos veranos centra su historia en: "Un círculo íntimo de amigos se reúne para pasar unas lujosas vacaciones décadas después de que algunos de ellos atacaran sexualmente a una persona del grupo".
La serie es una oferta muy concreta en Netflix: corta, sumamente atrapante y con un final cerrado.
Reparto de Dos veranos, serie de Netflix
- An Miller
- Marieke Anthoni
- Tom Vermeir
- Lukas Bulteel
- Herwig Ilegems
- Bjarne Devolder
- Inge Paulussen
Dónde ver la serie Dos veranos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dos veranos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Two summer se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dos Veranos se puede ver en Netflix.