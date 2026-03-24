Valentín Barco se suma a la Selección argentina y muy feliz de poder jugar en La Bombonera: "Es mi casa"

Entrando en la fase final de llegada de convocados de laSelección argentina, este martes por la mañana, además del tempranero arribo del capitán Lionel Messi, recaló en el aeropuerto de Ezeiza una de las jóvenes promesas que tiene el combinado de Lionel Scaloni.
Proveniente de Francia, llegó el volante Valentín Barco para sumarse a los entrenamientos con la Selección y entre otras declaraciones a la prensa, manifestó su felicidad por volver a jugar contra los seleccionados africanos en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-, donde debutó jugando para Boca: "Es mi casa", dijo el Colo.
La alegría de Valentín Barco por jugar de nuevo en La Bombonera
Luego de su arribo al país, Valentín Barco, jugador del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa, habló con la prensa y reconoció que está “muy contento de volver (a La Bombonera) y ansioso”.
Más allá de la nota nostálgica de "volver a casa", Barco se juega en esta fecha FIFA la chance confirmarse en la Selección argentina y poder jugar el Mundial 2026. Valentín dijo al respecto de la convocatoria que está "muy contento de estar otra vez. Con ansias para poder ayudar", y aclaró que "con tal de jugar, lo hago en cualquier lado".
Sobre su presente en el fútbol de Francia declaró: "Estoy muy contento y jugando, que era lo que buscaba. Vivo el presente y trato de demostrar en cada partido con mi club, que es lo que te lleva a estar acá".
Invitado a analizar el nivel de los rivales, lejos de España y la Finalissima, El Colo Barco dijo sobre Mauritania y Zambia: "Cualquiera sirve para prepararse. Al fin y al cabo es una selección y todas tienen su jerarquía".
De inmediato Barco se despidió de la prensa en la terminal área y se dirigió al cercano predio de la AFA en Ezeiza, donde a partir de las 17 se hará el primer entrenamiento del equipo bajo las ordenes de Lionel Scaloni.