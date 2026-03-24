Valentín Barco se suma a la Selección argentina y muy feliz de poder jugar en La Bombonera: "Es mi casa"

Más allá de la nota nostálgica de "volver a casa", Barco se juega en esta fecha FIFA la chance confirmarse en la Selección argentina y poder jugar el Mundial 2026. Valentín dijo al respecto de la convocatoria que está "muy contento de estar otra vez. Con ansias para poder ayudar", y aclaró que "con tal de jugar, lo hago en cualquier lado".

Valentín Barco (1).jpg Valentín Barco y su sueño de ir al Mundial 2026 a defender la camiseta de la Selección argentina.

Sobre su presente en el fútbol de Francia declaró: "Estoy muy contento y jugando, que era lo que buscaba. Vivo el presente y trato de demostrar en cada partido con mi club, que es lo que te lleva a estar acá".

Invitado a analizar el nivel de los rivales, lejos de España y la Finalissima, El Colo Barco dijo sobre Mauritania y Zambia: "Cualquiera sirve para prepararse. Al fin y al cabo es una selección y todas tienen su jerarquía".

De inmediato Barco se despidió de la prensa en la terminal área y se dirigió al cercano predio de la AFA en Ezeiza, donde a partir de las 17 se hará el primer entrenamiento del equipo bajo las ordenes de Lionel Scaloni.