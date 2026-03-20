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Cómo es la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

Con la imagen de Lionel Messi como figura se presentó la nueva camiseta alternativa que usará la Selección argentina en el Mundial 2026 y la versión hincha

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Adidas presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Adidas presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Si algo toma como símbolo representativo el hincha de la Selección argentina es la camiseta, la piel, el trapo. Por eso, desde la AFA presentaron una nueva casaca que servirá de alternativa a la tradicional celeste y blanca para el Mundial próximo a iniciarse.

La presentación de la nueva camiseta tuvo al capitán argentino Lionel Messi a la cabeza. La marca de la indumentaria que usa el seleccionado argentino difundió las imágenes de este nuevo diseño para la Copa Mundial de Fútbol 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. El lema -más bien palabra- con que se presentó en redes sociales fue “Orgullo”.

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Dos emblemas de la Selecci&oacute;n argentina: su capit&aacute;n, Lionel Messi y su camiseta.

Dos emblemas de la Selección argentina: su capitán, Lionel Messi y su camiseta.

Cómo es la nueva camiseta de la Selección argentina

Siguiendo la premisa de otras camisetas alternativas (recordar las finales del Mundial 1986 y 1990), se buscó mantener los tonos oscuros, sumando una innovación visual disruptiva: un entramado de líneas en diversas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho para dar forma a la silueta de una pelota de fútbol.

Embed - La nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con el negro como protagonista absoluto de la base, la camiseta incorpora detalles y terminaciones en un gris claro que contrastan con la sobriedad del modelo. Esta estética se traslada también al cuello y a las mangas, donde se integran las clásicas tres tiras de la marca junto al escudo de la AFA.

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Sin embargo, el cambio más significativo se observa en la disposición de los dorsales. En esta edición, los números de los jugadores se desplazan hacia el margen derecho del pecho debido a que el centro de la prenda queda reservado exclusivamente para el parche de campeón de la FIFA que corresponde al equipo de Lionel Scaloni.

En la parte posterior, se encuentra dibujado el icónico Sol de Mayo, con la inscripción "Argentina" acompañada por una bandera nacional diseñada bajo la estética del fileteado porteño.

Ya salió a la venta esta camiseta para los hinchas: los precios

Desde este mismo viernes, los fanáticos ya podrán adquirirla a través de la página oficial de Adidas con una escala de precios que varía según el nivel de detalle y la tecnología de la prenda. La opción de entrada es la "Versión Fan", un modelo simplificado que mantiene el escudo de la AFA y el parche de campeón, con un valor de $149.999. Un escalón por encima se encuentra la "Versión Jugador", que es la misma que utilizan los protagonistas en el campo de juego, comercializada a $219.999.

La firma alemana lanzó una línea premium: la "Messi Versión Jugador", que alcanza los $249.999 y ya viene personalizada con el emblemático número diez y el nombre del astro rosarino en la espalda. En paralelo, la marca sorprendió con una variante de mangas largas, una pieza innovadora que iguala el precio del modelo de Messi ($249.999) pero con una estética similar a la de los aficionados.

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