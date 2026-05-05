Thierry Henry colocó en el podio a la Selección argentina y a la de Francia en el Mundial 2026

Los candidatos de Thierry Henry para el Mundial

El ex delantero puso en valor el rol de Lionel Messi en la Selección argentina y consideró que será una de las candidatas: "Lo primero hay que respetar mucho a Argentina, que son los vigentes campeones. Aún es un equipo sólido y tiene con la número 10 a Messi".

"Luego estamos nosotros, Francia, que tenemos una gran Selección y hemos llegado a las dos últimas finales. Lo de nuestro país es muy fuerte. De los últimos siete Mundiales, hemos llegado a cuatro finales. Eso es muy increíble. Soy muy optimista, sí", agregó sobre el rol de su país en el Mundial 2026.

También destacó el momento y el trabajo que ha realizado Croacia en los últimos tiempos: "Luego están los cruces y los momentos de los equipos. Croacia, por ejemplo, parece que acabó su generación de oro, y siempre sigue ahí, con Modric, etc. Mucho respeto a ellos".

Thierry Henry - Kylian Mbappé Thierry Henry quiere volver a ver campeón a la Selección de Francia.

Los otros candidatos de Thierry Henry

El ex delantero francés puso en el tope de la clasificación a la Selección argentina y a la de Francia, pero también valoró a dos equipos europeos que buscarán ser protagonistas: España y Portugal.

"Está España, que me alucina que da igual los jugadores que tenga, y el equipo siempre juega de la misma forma: mismo estilo atractivo y es muy difícil quitarles la pelota. Si juntas la generación de hace 15 - 10 años, la que ganó el Mundial, y la de ahora es alucinante lo que produce España", explicó en su análisis.

Con respecto a Portugal, añadió: "Me encanta el centro del campo de Portugal: Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes con Nuno Mendes y otros atrás. Y arriba tienen al monstruo (en relación a Cristiano Ronaldo). Creo que hay respetar a ese equipo".

Thierry Henry - Cristiano Ronaldo Thierry Henry valoró la figura de Cristiano Ronaldo.

Aunque luego agregó a varios equipos más: "Además, Inglaterra, el posible despertar de Brasil, Noruega, Senegal, la nueva Alemania. La verdad es que en un Mundial pueden pasar muchas cosas y depende de lesiones, cruces, etcétera", manifestó Thierry Henry.

Para finalizar, agregó: "Lo curioso de un Mundial es que lo juegas, pero no lo preparas. Los entrenadores no tienen tiempo para entrenar. Los jugadores llegan hasta arriba de minutos y partidos de todo tipo con mucha presión por todos lados. Por eso, a veces hay tantas decepciones".