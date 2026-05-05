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Thierry Henry colocó en el podio a la Selección argentina y a la de Francia en el Mundial 2026

En la previa de la cita máxima el ex delantero Thierry Henry reflexionó sobre sus candidatos a quedarse con la Copa del Mundo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Thierry Henry reveló a sus candidatos para el Mundial.

Thierry Henry reveló a sus candidatos para el Mundial.

Los fanáticos del fútbol realizamos día a día la cuenta regresiva para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, donde la Selección argentina buscará replicar lo sucedido en Qatar 2022 y la Selección de Francia intentará conseguir su tercer título. Con un panorama positivo para ambos equipos fue Thierry Henry quien manifestó sus candidatos.

El ex delantero, que se hizo mundialmente conocido por la elegancia de su juego además de su capacidad goleadora, ahora se desempeña como periodista donde analiza el deporte más lindo de todos.

Thierry Henry - Lionel Messi
Lionel Messi y Thierry Henry fueron compa&ntilde;eros en el Barcelona.

Lionel Messi y Thierry Henry fueron compañeros en el Barcelona.

Los candidatos de Thierry Henry para el Mundial

El ex delantero puso en valor el rol de Lionel Messi en la Selección argentina y consideró que será una de las candidatas: "Lo primero hay que respetar mucho a Argentina, que son los vigentes campeones. Aún es un equipo sólido y tiene con la número 10 a Messi".

"Luego estamos nosotros, Francia, que tenemos una gran Selección y hemos llegado a las dos últimas finales. Lo de nuestro país es muy fuerte. De los últimos siete Mundiales, hemos llegado a cuatro finales. Eso es muy increíble. Soy muy optimista, sí", agregó sobre el rol de su país en el Mundial 2026.

También destacó el momento y el trabajo que ha realizado Croacia en los últimos tiempos: "Luego están los cruces y los momentos de los equipos. Croacia, por ejemplo, parece que acabó su generación de oro, y siempre sigue ahí, con Modric, etc. Mucho respeto a ellos".

Thierry Henry - Kylian Mbappé
Thierry Henry quiere volver a ver campe&oacute;n a la Selecci&oacute;n de Francia.

Thierry Henry quiere volver a ver campeón a la Selección de Francia.

Los otros candidatos de Thierry Henry

El ex delantero francés puso en el tope de la clasificación a la Selección argentina y a la de Francia, pero también valoró a dos equipos europeos que buscarán ser protagonistas: España y Portugal.

"Está España, que me alucina que da igual los jugadores que tenga, y el equipo siempre juega de la misma forma: mismo estilo atractivo y es muy difícil quitarles la pelota. Si juntas la generación de hace 15 - 10 años, la que ganó el Mundial, y la de ahora es alucinante lo que produce España", explicó en su análisis.

Con respecto a Portugal, añadió: "Me encanta el centro del campo de Portugal: Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes con Nuno Mendes y otros atrás. Y arriba tienen al monstruo (en relación a Cristiano Ronaldo). Creo que hay respetar a ese equipo".

Thierry Henry - Cristiano Ronaldo
Thierry Henry valor&oacute; la figura de Cristiano Ronaldo.

Thierry Henry valoró la figura de Cristiano Ronaldo.

Aunque luego agregó a varios equipos más: "Además, Inglaterra, el posible despertar de Brasil, Noruega, Senegal, la nueva Alemania. La verdad es que en un Mundial pueden pasar muchas cosas y depende de lesiones, cruces, etcétera", manifestó Thierry Henry.

Para finalizar, agregó: "Lo curioso de un Mundial es que lo juegas, pero no lo preparas. Los entrenadores no tienen tiempo para entrenar. Los jugadores llegan hasta arriba de minutos y partidos de todo tipo con mucha presión por todos lados. Por eso, a veces hay tantas decepciones".

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