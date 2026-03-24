Sintieron un ruido en el techo de su casa: era un meteorito que terminó en una habitación

El pasado sábado por la tarde, los residentes del sureste de Texas presenciaron un fenómeno astronómico poco común. Un destello de luz atravesó el firmamento, seguido por un estruendo que sacudió las estructuras de la zona. Sin embargo, para Sherrie James, habitante de un suburbio de Houston, la experiencia resultó mucho más cercana. Un pequeño meteorito atravesó el techo de su casa y generó un caos inesperado en el interior de la vivienda.
El objeto entró con fuerza por la planta alta y golpeó el suelo de una habitación. Luego de rebotar contra el cielorraso, la roca espacial finalizó su trayectoria cerca de un televisor en la sala de estar. Los integrantes de la familia escucharon un estallido seco y contundente antes de descubrir el agujero en la propiedad. Este tipo de sucesos ocurre con poca frecuencia en zonas habitadas de Estados Unidos, debido a que la mayoría de estos restos se desintegran al entrar en la atmósfera.
Un hallazgo espacial
La dueña de la propiedad dio aviso inmediato a las autoridades locales tras el incidente. En un principio, los bomberos consideraron la posibilidad de que alguna pieza se desprendiera de un avión en pleno vuelo. No obstante, los reportes de la NASA confirmaron que un cuerpo de aproximadamente una tonelada de peso explotó sobre el norte de Houston minutos antes del impacto. La presión generada por la fragmentación del objeto produjo ondas sonoras que muchos vecinos confundieron con truenos o explosiones terrestres.
Un especialista en ciencias planetarias de la Universidad de Rice analizó el fragmento y corroboró su origen extraterrestre. La roca posee el tamaño de una pelota de golf, pero destaca por un peso inusual para sus dimensiones. El meteorito que cayó en la casa forma parte del escaso porcentaje de material espacial que sobrevive al roce atmosférico sin convertirse en cenizas. Los expertos estiman que solo una pequeña fracción de las toneladas que caen a diario hacia la Tierra logra tocar la superficie.
Trayectoria del meteorito
Los datos técnicos indican que el fenómeno comenzó a gran altura sobre la localidad de Stagecoach. El cuerpo viajó a una velocidad de 35.000 millas por hora antes de fragmentarse sobre el área de Bammel. La energía liberada durante la ruptura equivale a varias toneladas de TNT, lo cual explica la magnitud del ruido percibido por los ciudadanos. Las crónicas locales mencionan que el cielo estaba despejado, lo que permitió que el rastro de fuego fuera visible incluso durante las horas del día.
Este evento en Estados Unidos atrajo la atención de coleccionistas y científicos por igual. La propietaria del inmueble manifestó su voluntad de vender la pieza, dado que recibió múltiples ofertas desde que la noticia tomó relevancia pública. Mientras tanto, los investigadores recuerdan que casi la totalidad de estos restos provienen de asteroides que orbitan cerca del sol. La familia James resultó ilesa y ahora conserva un fragmento de historia cósmica que literalmente cayó del cielo para alterar su rutina de fin de semana.