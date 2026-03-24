Sintieron un ruido en el techo de su casa: era un meteorito que terminó en una habitación

meteorito El meteorito está siendo investigado por la ciencia.

Un especialista en ciencias planetarias de la Universidad de Rice analizó el fragmento y corroboró su origen extraterrestre. La roca posee el tamaño de una pelota de golf, pero destaca por un peso inusual para sus dimensiones. El meteorito que cayó en la casa forma parte del escaso porcentaje de material espacial que sobrevive al roce atmosférico sin convertirse en cenizas. Los expertos estiman que solo una pequeña fracción de las toneladas que caen a diario hacia la Tierra logra tocar la superficie.

Trayectoria del meteorito

Los datos técnicos indican que el fenómeno comenzó a gran altura sobre la localidad de Stagecoach. El cuerpo viajó a una velocidad de 35.000 millas por hora antes de fragmentarse sobre el área de Bammel. La energía liberada durante la ruptura equivale a varias toneladas de TNT, lo cual explica la magnitud del ruido percibido por los ciudadanos. Las crónicas locales mencionan que el cielo estaba despejado, lo que permitió que el rastro de fuego fuera visible incluso durante las horas del día.

Este evento en Estados Unidos atrajo la atención de coleccionistas y científicos por igual. La propietaria del inmueble manifestó su voluntad de vender la pieza, dado que recibió múltiples ofertas desde que la noticia tomó relevancia pública. Mientras tanto, los investigadores recuerdan que casi la totalidad de estos restos provienen de asteroides que orbitan cerca del sol. La familia James resultó ilesa y ahora conserva un fragmento de historia cósmica que literalmente cayó del cielo para alterar su rutina de fin de semana.