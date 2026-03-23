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Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT y Martín Palermo es el gran candidato

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico".

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Palermo está muy cerca del Lobo.

Palermo está muy cerca del Lobo.

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos" y están muy avanzadas las negociaciones con Martín Palermo.

Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo fueron Favio Orsi y Sergio Gómez, pero la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's, no aceptó la propuesta.

Martín palermo
Martín Palermo tiene casi todo acordado para dirigir a Gimnasia y Esgrima.

Martín Palermo tiene casi todo acordado para dirigir a Gimnasia y Esgrima.

Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá y a Luca Marcogiuseppe, otro nombre que surgió y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo y está decidido a asumir en el Lobo.

También se mencionó a otros dos entrenadores sin club: el Kily González y el ex Aldosivi Guillermo Farré, pero en las últimas horas avanzaron de manera muy concreta las negociaciones con el Titán, quien si todo sale de acuerdo a lo previsto firmará el contrato y asumirá entre miércoles y jueves.

El manager Joaquín Sastre se hará cargo como interino, pero la idea es que el nuevo DT aproveche para preparar el equipo durante el receso por la Fecha FIFA y debute ante Vélez, en el Víctor Legrotaglie, el primer fin de semana de abril.

Los últimos DT del Lobo

  • Marcelo Fuentes: agosto de 2017 a abril de 2018
  • Darío Alaniz: abril a junio de 2018 y febrero a mayo de 2024
  • José María Bianco: julio de 2018 a junio de 2019 y enero a febrero del 2024
  • Diego Pozo: julio 2019 a febrero del 2022
  • Luca Marcogiuseppe: febrero a diciembre de 2022
  • Joaquín Sastre: enero a diciembre de 2023
  • Ezequiel Medrán: mayo de 2024 a julio de 2025
  • Ariel Broggi: julio de 2025 a marzo de 2026.
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Lo que le falta a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura 2026

  • vs Vélez (L) Fin de semana del 05/04
  • vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Miércoles 7/4
  • vs Platense (V) Fin de semana del 12/04
  • vs Lanús (L) Fin de semana del 19/04
  • vs Independiente Rivadavia (V) Fin de semana del 26/04
  • vs Defensa y Justicia (L) Fin de semana del 03/05

Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

  • Daniel Oldrá - Instituto de Córdoba
  • Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
  • Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's
  • Marcelo Gallardo - River
  • Hugo Colace - Atlético Tucumán
  • Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto
  • Damián Ayude - San Lorenzo
  • Guillermo Farré - Aldosivi
  • Ariel Broggi - Gimnasia y Esgrima

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