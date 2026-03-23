Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT y Martín Palermo es el gran candidato

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos" y están muy avanzadas las negociaciones con Martín Palermo.
Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo fueron Favio Orsi y Sergio Gómez, pero la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's, no aceptó la propuesta.
Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá y a Luca Marcogiuseppe, otro nombre que surgió y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo y está decidido a asumir en el Lobo.
También se mencionó a otros dos entrenadores sin club: el Kily González y el ex Aldosivi Guillermo Farré, pero en las últimas horas avanzaron de manera muy concreta las negociaciones con el Titán, quien si todo sale de acuerdo a lo previsto firmará el contrato y asumirá entre miércoles y jueves.
El manager Joaquín Sastre se hará cargo como interino, pero la idea es que el nuevo DT aproveche para preparar el equipo durante el receso por la Fecha FIFA y debute ante Vélez, en el Víctor Legrotaglie, el primer fin de semana de abril.
Los últimos DT del Lobo
Marcelo Fuentes: agosto de 2017 a abril de 2018
Darío Alaniz: abril a junio de 2018 y febrero a mayo de 2024
José María Bianco: julio de 2018 a junio de 2019 y enero a febrero del 2024
Diego Pozo: julio 2019 a febrero del 2022
Luca Marcogiuseppe: febrero a diciembre de 2022
Joaquín Sastre: enero a diciembre de 2023
Ezequiel Medrán: mayo de 2024 a julio de 2025
Ariel Broggi: julio de 2025 a marzo de 2026.
Lo que le falta a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura 2026
vs Vélez (L) Fin de semana del 05/04
vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Miércoles 7/4
vs Platense (V) Fin de semana del 12/04
vs Lanús (L) Fin de semana del 19/04
vs Independiente Rivadavia (V) Fin de semana del 26/04
vs Defensa y Justicia (L) Fin de semana del 03/05
Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura