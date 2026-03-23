Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT y Martín Palermo es el gran candidato

Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo fueron Favio Orsi y Sergio Gómez, pero la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's, no aceptó la propuesta.

Martín palermo Martín Palermo tiene casi todo acordado para dirigir a Gimnasia y Esgrima.

Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá y a Luca Marcogiuseppe, otro nombre que surgió y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo y está decidido a asumir en el Lobo.