Walter Ribonetto define el equipo para visitar a Independiente Rivadavia.

Cristian Lozano / Diario UNO

Godoy Cruz apunta con todos sus cañones al partido del próximo domingo, donde desde las 16.45 visitará a Independiente Rivadavia en el Bautista Garganini. En el marco del interzonal de la fecha 12 del torneo Clausura, el equipo de Walter Ribonetto buscará cortar la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

El director técnico, que fue expulsado el último fin de semana y recibió una fecha de suspensión (podrá dirigir si paga la multa de $483.000), el Expreso se entrenó este jueves en el Feliciano Gambarte y el DT ya perfila un once para el derbi ante la Lepra.

Godoy Cruz entrenó en el Feliciano Gambarte a días de visitar a Independiente Rivadavia.

Cómo formará Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia

El 1-1 ante Independiente de Avellaneda en el Feliciano Gambarte no solamente extendió la racha de partidos sin conocer la victoria en condición de local, sino que dejó dos grandes dudas con respecto a la formación del próximo domingo.

Pol Fernández, uno de los grandes referentes con los que cuenta Godoy Cruz en su plantel, quedó tendido en el verde césped con gestos de dolor. Se retiró del mismo en el carrito y las alarmas se encendieron de inmediato.

Pero esto no fue todo. Poco después de la imagen del ex Boca llegó una nueva preocupación para el Expreso. Juan Escobar, defensor central, se retiró del campo de juego con signos de incomodidad y tocándose la zona posterior de su pierna izquierda.

Con el correr de los días el cuerpo médico de Godoy Cruz fue realizando su trabajo y comunicándose constantemente con el cuerpo técnico encabezado por Walter Ribonetto, quien ya tendría una decisión tomada en la previa de su visita a Independiente Rivadavia.

Godoy Cruz formaría con los mismos titulares que vienen de empatar con el Rojo de Avellaneda.

Durante la práctica de este jueves, la cual se realizó en el Feliciano Gambarte, Tino optó por incluir tanto a Pol Fernández como a Juan Escobar entre los titulares. De esta manera la idea del DT es clara: repetir el mismo equipo que igualó ante el Rojo.

En este contexto hablamos de: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Roberto Fernández; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

