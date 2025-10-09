Pol Fernández, uno de los grandes referentes con los que cuenta Godoy Cruz en su plantel, quedó tendido en el verde césped con gestos de dolor. Se retiró del mismo en el carrito y las alarmas se encendieron de inmediato.

Pero esto no fue todo. Poco después de la imagen del ex Boca llegó una nueva preocupación para el Expreso. Juan Escobar, defensor central, se retiró del campo de juego con signos de incomodidad y tocándose la zona posterior de su pierna izquierda.

Con el correr de los días el cuerpo médico de Godoy Cruz fue realizando su trabajo y comunicándose constantemente con el cuerpo técnico encabezado por Walter Ribonetto, quien ya tendría una decisión tomada en la previa de su visita a Independiente Rivadavia.

Godoy Cruz Godoy Cruz formaría con los mismos titulares que vienen de empatar con el Rojo de Avellaneda. Cristian Lozano / Diario UNO

Durante la práctica de este jueves, la cual se realizó en el Feliciano Gambarte, Tino optó por incluir tanto a Pol Fernández como a Juan Escobar entre los titulares. De esta manera la idea del DT es clara: repetir el mismo equipo que igualó ante el Rojo.

En este contexto hablamos de: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Roberto Fernández; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.