Los árboles que tienen raíces potentes, numerosas y agresivas, pueden terminar haciendo estragos, ya que comúnmente levantan pisos, puentes, revientan tuberías y hasta afectan los cimientos de la casa.

Para conocer qué árboles no se recomiendan plantar en cualquier sector de casa por el tamaño de sus raíces, nada mejor que chequear una publicación realizada por la Secretaría de Ambiente Producción y Desarrollo Sustentable.

arboles-jardin-raices Las raíces de los árboles pueden tener una fuerza incontrolable y arrasar con todo a su paso.

Árboles de raíces dañinas que no hay que plantar

Para no sufrir dolores de cabeza en un futuro, es bueno conocer cuáles son los árboles que no hay que plantar, ya que seguramente destrozará con sus raíces las veredas y los puentes, como así también todo lo que encuentra su paso. Estos son los árboles dañinos y más temidos por sus raíces destructivas:

Moreras

Aguaribay

Álamos

Alcanforero

Araucaria australiana

Casuarina

Cedro

Eucaliptos

Falso alcanforero

Gomero

Ombú

Palo borracho amarillo

Palo borracho rosado

Pinos

Sauces

arboles-raices-jardin Las raíces de los árboles suelen traer muchos dolores de cabeza en un futuro.

Qué árboles no causan daños con sus raíces

Si bien hay una larga lista de árboles que no generan grandes daños con sus raíces, estas son algunos de las variedades más propicias para plantar en el jardín de casa: