Los hinchas del Lobo están muy ilusionados en la previa de la final y eso se transmitió a la delegación que viajó a Buenos Aires y este viernes realizará un último entrenamiento.

Gimnasia y esgrima caravanazo. Una gran caravana de los seguidores del Blanquinegro acompañó al plantel al aeropuerto. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Muchos simpatizantes mensanas preparan el viaje a Buenos Aires y se espera una gran convocatoria para este sábado en la cancha de Platense. Por lo pronto, la venta de entradas en la secretaría del club marcha a buen ritmo y se extenderá hasta este viernes a las 17.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Deportivo Madryn

Los once titulares elegidos por Ariel Broggi para enfrentar a Deportivo Madryn este sábado desde las 17 en la cancha de Platense serían los siguientes: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Romano.

Cómo se define la final de la Primera Nacional

En caso de empate tras los 90', el partido decisivo entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn tendrá 30' alargue y de persistir la paridad la definición será desde el punto penal.

El Lobo está a horas de otra final, como en el 2024, cuando perdió con San Martín de San Juan en la definición del Reducido, y buscará superar a Deportivo Madryn para dar el salto a Primera División.

