Los hinchas del Lobo están muy ilusionados en la previa de la final y eso se transmitió a la delegación que viajó a Buenos Aires y este viernes realizará un último entrenamiento.
Gimnasia y esgrima caravanazo.
Una gran caravana de los seguidores del Blanquinegro acompañó al plantel al aeropuerto.
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO
Muchos simpatizantes mensanas preparan el viaje a Buenos Aires y se espera una gran convocatoria para este sábado en la cancha de Platense. Por lo pronto, la venta de entradas en la secretaría del club marcha a buen ritmo y se extenderá hasta este viernes a las 17.
Embed - El Banderazo y Caravanazo de los hinchas de Gimnasia y Esgrima
La probable formación de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Deportivo Madryn
Los once titulares elegidos por Ariel Broggi para enfrentar a Deportivo Madryn este sábado desde las 17 en la cancha de Platense serían los siguientes: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Romano.
Embed - Banderazo de los hinchas del Lobo
Cómo se define la final de la Primera Nacional
En caso de empate tras los 90', el partido decisivo entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn tendrá 30' alargue y de persistir la paridad la definición será desde el punto penal.
Embed - La emoción de un hincha de Gimnasia y Esgrima con su entrada
El Lobo está a horas de otra final, como en el 2024, cuando perdió con San Martín de San Juan en la definición del Reducido, y buscará superar a Deportivo Madryn para dar el salto a Primera División.
Postales de la caravana de hinchas de Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima Aeropuerto.