Los hinchas de Gimnasia y Esgrima despidieron al plantel con un gran caravanazo.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima hizo este jueves su última práctica en el estadio Víctor Legrotaglie y luego viajó a Buenos Aires, para enfrentar a Deportivo Madryn en la final por el título de la Primera Nacional y el ascenso a Primera División.

Los hinchas del Lobo despidieron al plantel que dirige Ariel Broggi con una emocionante caravana que fue desde el estadio hasta el aeropuerto.

Los hinchas del Lobo están muy ilusionados con la gran final ante Deportivo Madryn.

Los hinchas del equipo Blanquinegro se reunieron al mediodía en calle Lencinas para alentar y acompañar a jugadores y cuerpo técnico. El clima de euforia fue el denominador común en la despedida.

Los hinchas del Lobo están muy ilusionados en la previa de la final y eso se transmitió a la delegación que viajó a Buenos Aires y este viernes realizará un último entrenamiento.

Una gran caravana de los seguidores del Blanquinegro acompañó al plantel al aeropuerto.

Muchos simpatizantes mensanas preparan el viaje a Buenos Aires y se espera una gran convocatoria para este sábado en la cancha de Platense. Por lo pronto, la venta de entradas en la secretaría del club marcha a buen ritmo y se extenderá hasta este viernes a las 17.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Deportivo Madryn

Los once titulares elegidos por Ariel Broggi para enfrentar a Deportivo Madryn este sábado desde las 17 en la cancha de Platense serían los siguientes: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Romano.

Cómo se define la final de la Primera Nacional

En caso de empate tras los 90', el partido decisivo entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn tendrá 30' alargue y de persistir la paridad la definición será desde el punto penal.

El Lobo está a horas de otra final, como en el 2024, cuando perdió con San Martín de San Juan en la definición del Reducido, y buscará superar a Deportivo Madryn para dar el salto a Primera División.

Postales de la caravana de hinchas de Gimnasia y Esgrima

