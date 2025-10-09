Dulce de leche Dubai: La Serenísima lo lanzó

El Dulce de leche Dubái se inspira en los ricos sabores del Medio Oriente, con la intención de ofrecer una alternativa distintiva. La nueva versión mantiene la característica textura cremosa y el gusto tradicional de la marca, al tiempo que incorpora el distintivo sabor a pistacho en su fusión con el chocolate.

Esta combinación resulta ideal para quienes buscan innovar en sus postres o disfrutan de probar productos con perfiles gustativos diferentes.

Un aspecto relevante de este nuevo producto es su condición sin gluten, lo que lo hace una opción adecuada para personas celíacas y para aquellos que priorizan este tipo de alimentos.

dulce1 De pistacho. La Serenísima lanzó su nuevo producto estrella, el Dulce de leche Dubái.

Elaborado íntegramente en Argentina, el Dulce de leche Dubái refuerza el compromiso con la producción local. Se comercializa en una práctica presentación de 250 gramos, pensada para su fácil adquisición en los puntos de venta habituales.

Este nuevo producto ya se puede encontrar en distintos supermercados, en oferta. Por caso, de acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, en algunas cadenas se consigue con rebajas:

Su precio actual es de $2.015

Precio original: $3.100

Descuento del 35%

Con la frase "Rompe las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de leche Dubái", La Serenísima busca generar entusiasmo y curiosidad entre sus clientes. Esta estrategia apunta a revitalizar la categoría de dulces premium en el canal kiosco y ofrecer una propuesta novedosa en las góndolas.

La iniciativa permite a los consumidores acceder a una experiencia culinaria distinta, atrayendo a quienes disfrutan de las innovaciones en productos clásicos.

El lanzamiento del Dulce de leche Dubái de La Serenísima representa una apuesta por la innovación en el mercado argentino. Esta combinación de dulce de leche tradicional con chocolate y pistacho no solo amplía la gama de productos de la marca, sino que también introduce un sabor global al paladar local, consolidando la tendencia de las opciones premium y de alta calidad.

Fuente: iprofesional.com