Un joven de 18 años no se paró en un control, atropelló a un inspector de tránsito y escapó

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, compartió el video y expresó: “Repudio absoluto a este tipo de actos totalmente desquiciados. Nada vale más que una vida. Mi solidaridad y la de todo mi equipo con el inspector municipal que fue víctima de este hecho cobarde”.

El joven conductor fue identificado como Francisco Antonio Ramos, de 18 años, según el parte oficial de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Oeste II. Tras el impacto, se alejó del lugar, pero fue localizado minutos después en calle Posadas 1852, junto al vehículo —una Ford Ranger roja— que fue secuestrado para peritajes.

control2 Se llevó puesto todo. Un joven de 18 no se paró en un control y atropelló al inspector de tránsito.

Ramos fue trasladado al hospital local para la extracción de sangre y luego notificado de la formación de la causa, caratulada como “lesiones leves culposas”, bajo la intervención de la UFIyJ N.º 1 de Junín, a cargo del Dr. Germán Neme.

La víctima, de 62 años, sufrió escoriaciones en el rostro, rodilla y manos, y se recupera favorablemente.

El episodio generó conmoción y reclamos por mayor respeto hacia los agentes de tránsito. Desde el municipio confirmaron que se reforzarán los controles y protocolos de seguridad en los operativos viales.

Fuente: tn.com.ar