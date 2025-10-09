La Selección argentina, sin Messi entre los once y con la mirada en el Mundial, juega con Venezuela en Miami

De cara a este amistoso, el director técnico Lionel Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

tagliafico

Scaloni presentaría un equipo alternativo

"Me gustaría probar algunas alternativas", dijo Scaloni y aunque no hay nada oficial, todo apunta a que pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección argentina. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil. De esta manera, la “Vinotinto” tendrá que seguir esperando para disputar un Mundial por primera vez en su historia.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás Paz o Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Estadio: Hard Rock de Miami

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Hora: 21. TV: Telefe y TyC Sports