Era uno de los cines mas importantes de Mendoza y hoy ni siquiera tiene techo

Cine Mayo Cine Mayo, ubicado en San Martín. Fuente: captura Google Maps

Este establecimiento proyectaba 2 películas en el día, y su entrada se llenaba de niños que llegaban ansiosos para poder ver en la pantalla grande estas producciones.

Lamentablemente, con la aparición de las grandes salas de cine, este local cerró sus puertas y hoy no queda más que su fachada. El Cine Mayo no logró la misma suerte que el Cine Teatro Colón de Palmira o el Cine Cervantes, los cuales fueron refaccionados y volvieron a funcionar como antes.

El usuario de Instagram y TikTok @turismolichi compartió cómo fue su experiencia visitando este sitio, y allí mismo se puede ver el estado real y actual del recordado Cine Mayo en San Martín. En dicho video se puede apreciar que el local está completamente abandonado, el techo se ha caído y además su piso está lleno de basura.

¿Qué ocurrirá con el Cine Mayo de San Martín?

La idea del municipio de San Martín, según Radio Regional, es expropiarlo para refuncionalizarlo y que sea otra opción cultural.

La Municipalidad de San Martín inició un proceso de expropiación, y viene manteniendo conversaciones con los propietarios de este lugar. Hay un proceso de sucesión estancado, y el municipio cuenta con las facultades correspondientes para expropiar el lugar mediante un acuerdo económico.

Es importante aclarar que, para expropiar el Cine Mayo, el proyecto debe ser aprobado por el Concejo Deliberante de San Martín y por la Legislatura provincial.