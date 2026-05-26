Películas sobre buceo que nos paralizaron el corazón

Se trata de la segunda película de James Bond y en ella el actor Sean Connery hace lo imposible debajo del agua, desde escapar de una piscina repleta de tiburones, hasta montárselo debajo del agua con la chica Bond de turno. Una de las escenas más recordadas es cuando se produce una batalla submarina a cuchillo para cortar las tráqueas de los equipos de respiración.

Thunderball Thunderball, película de James Bond.

The Neptune Factor (Odisea bajo el mar, 1973)

Para la época en la cual fue hecha, esta película tiene unos efectos especiales bastante buenos. Científicos atrapados en una plataforma subacuática, buceadores, un submarino y monstruos por doquier son lo elementos de esta entretenida historia.

Le Grand Blue (El Gran Azul, 1988)

La película cuenta la historia de Jacques Mayol que fue conocido por el sobre nombre de "Hombre delfín": el primer apneísta en sobrepasar la barrera de los 100 m de profundidad.

Hombres de Honor (2000)

Esta película de buceo cuenta la historia de Carl Brashear, el primer buceador afroamericano de la Marina de los Estados Unidos. Pero él no es el único hombre de honor. El otro protagonista es el instructor de buceo Leslie Sunday.

A 47 metros (47 Metres Down, 2017)

Dos hermanas que hacen buceo en caja con tiburón blanco quedan atrapadas a 47 metros cuando esta se suelta del barco.

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13 vidas (2022)

"Los equipos de rescate intentan salvar a 12 niños y a su entrenador de fútbol de un sistema de cuevas inundadas e impenetrables en Tailandia", es la sinopsis de esta película basada en un caso real del rescate de la cueva Tham Luang en 2018